美國最長壽企鵝歡慶「40大壽」　生日宴上與朋友享用鮮魚蛋糕

▲美國最長壽企鵝今年過了40大壽生日，吃到了特製的鮮魚蛋糕。（圖／翻攝自Facebook／Pittsburgh Zoo & Aquarium）

記者賈沐蓉／綜合報導

住在美國匹茲堡動物園（Pittsburgh Zoo & Aquarium）的馬可羅尼企鵝企鵝米奇，最近剛過完牠的40大壽，是野外同種企鵝平均壽命的兩倍。牠同時也是目前該國最長壽的企鵝之一，園方為了慶祝米奇的生日，替牠舉辦了一場小小的派對，並送上由蝦子、各種魚類製成的蛋糕，而米奇也非常捧場的吃了一些，並將其他蛋糕分享給牠的企鵝朋友。

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▲米奇聽完大家唱的生日快樂歌，準備享用蛋糕。（圖／翻攝自Facebook／Pittsburgh Zoo & Aquarium）

綜合外媒報導，米奇的生日宴非常溫馨，當天牠悠哉結束牠的晨泳時光，接著才被飼育員接到外面，接受由動物園員工獻唱的生日快樂歌。隨後員工送上為米奇量身打造的生日蛋糕，蛋糕是是用彩色的冰塊製做，並用各種鮮魚、扇貝、蝦子等牠最愛吃的食材點綴，隨後米奇也很賞臉的開始享用這份大餐，之後還把剩下的彩色冰塊當玩具玩。

根據動物園官網的資訊，米奇是在人工孵育下誕生的企鵝，出生於1984年的牠在2003年來到匹茲堡動物園。照顧牠的飼養員表示，「米奇非常喜歡人，樂意與每個遇見的人互動」。當牠看見新朋友時，就會高興發出「嘎嘎」的叫聲歡迎。不少網友也湧進動物園的臉書粉專，替米奇獻上祝福「生日快樂，米奇！」、「享受所有的魚吧」、「這太棒了！甜心，生日快樂！」。

▲米奇：祝我生日快樂！！（圖／翻攝自Facebook／Pittsburgh Zoo & Aquarium）