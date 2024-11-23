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「黑柴調皮狂奔」大鬧國道2號　開心跟警察叔叔玩你追我跑！

記者林韋辰／採訪報導

國道2號西向17.3公里處今（23日）上午10時42分發生一起交通事故，現場也冒出一隻黑色柴犬在高速公路上開心奔跑。國道警察與高公局人員急忙誘捕黑柴，沒想到柴柴似乎玩瘋了，開始跟現場人員玩起「你追我跑」遊戲，怎麼追都抓不到。所幸最後黑柴平安回到飼主身邊，結束這場驚魂記。

▲國道2號驚見「黑柴趴趴走」　開心跟警察叔叔玩你追我跑：抓不到（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲黑柴在國道2號上面亂跑，跟警察玩你追我跑遊戲。（圖／翻攝自threads／wen257257）

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從影片中可見，黑柴獨自在高速公路上趴趴走，牠高興搖著尾巴，充滿活力到處跑。只見牠看到警察叔叔要靠近，馬上一腳往後逃走。高公局人員拿出黑色網子進行捕捉，大家也圍成圓圈逼近，沒想到黑柴超會跑，總能從隙縫中溜走。現場人員為此感到頭痛，紛紛想辦法引導，但柴柴似乎玩得很興奮。

▲國道2號驚見「黑柴趴趴走」　開心跟警察叔叔玩你追我跑：抓不到（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲黑柴：嘿嘿～你抓不到！（圖／翻攝自threads／wen257257）

國道警方接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出， 當時接獲事故通報，處理到一半發現有狗，經過調查，這隻柴柴是事故當事人的寵物。警方表示，大概花了10幾分鐘的耐心引導，終於在飼主兒子的協助下，成功將這隻頑皮的黑柴誘導回車內，這下大家才鬆了一口氣，事故現場於11時18分排除。

▲國道2號驚見「黑柴趴趴走」　開心跟警察叔叔玩你追我跑：抓不到（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲黑柴搞得大家很累。（圖／翻攝自threads／wen257257）

回顧整起事件，當天一名42歲林男駕駛小客車行駛內側車道，先碰撞內側護欄後，向外偏移碰撞外側車道50歲王女駕駛小客車後肇事。其中王女車內的犬隻解脫牽繩，飼主雖努力喚回愛犬，但狗狗仍在車道上亂竄。國道警方指出，飼主將愛犬叫回來後，趕緊繫上牽繩離去。各車駕駛均無酒駕情形，但詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

「黑柴調皮狂奔」大鬧國道2號（圖／第六公路警察大隊提供。）

▲▼兩車在國道上碰撞，雙方駕駛無酒駕，詳細原因待警方調查。

「黑柴調皮狂奔」大鬧國道2號（圖／第六公路警察大隊提供。）

國道警方呼籲，用路人行駛國道如車內有犬隻應善盡管理之責，應以牽繩牽引，避免影響駕駛人行車安全或意外發生，另可依據道路交通管理條例84條規定「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰。」

「黑柴調皮狂奔」大鬧國道2號（圖／第六公路警察大隊提供。）

▲黑柴從王女駕駛的車上跳車，在國道上亂竄。

這則柴柴跟警察玩「你追我跑」的影片馬上在網路上引起熱烈討論，大家感謝警察與高公局人員的幫忙，也被柴柴調皮的行為給笑翻。「雞腿是重要的」、「請支援罐罐、「柴：快準備肉肉啦，不然，休想我投降！」、「沒有什麼事情是一個狗狗罐頭解決不了的」、「柴犬是個吃貨，拿吃引誘牠就可以了」、「這比抓通緝犯還累XD」，同時也很多人擔心狗狗安危，好在牠平安無事。

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關鍵字： 狗狗黑柴國道事故警察國道2號車禍高公局影音

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