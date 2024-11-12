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早上聽見去公園！拉拉驚覺「被騙去上班」　氣到不走路變狗狗拖把

記者林韋辰／綜合報導

對狗狗要說話算話！粉專「拉布拉多搗忙犬q妹」的主人飼養一隻可愛的拉不拉多犬Q妹，這天Q妹早上聽到爸爸說要帶牠去公園，興奮得一路上蹦蹦跳跳。結果當牠發現爸爸其實是要帶牠去公司，立刻耍起脾氣來，賴在地上不走路了。

透過影片中可見，Q妹驚覺自己被騙很生氣，直接四隻腳腳故障，趴在地板上當「狗狗拖把」。只見爸爸一邊拖著牽繩，一邊把牠牽往辦公區。媽媽一邊叫孩子「起來～自己走路」，但Q妹用身體抗議，似乎很氣怎麼沒有先去公園玩。

早上聽見去公園！拉拉驚覺「被騙去上班」　氣到不走路變狗狗拖把（圖／粉專「拉布拉多搗忙犬q妹」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲拉拉：我不想要去上班啦！（圖／粉專「拉布拉多搗忙犬q妹」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

主人在貼文中表示，Q妹的體重有32公斤，拉起來其實相當重。同時也透露，毛孩是一隻超級有個性的狗狗，「賴皮主子表示不想要上班啦～哈哈哈。」。飼主非常疼愛Q妹，並為牠設立粉專「拉布拉多搗忙犬q妹」，記錄寶貝女兒Q妹的生活點滴，分享快樂給人類開心。

網友看完這則有趣影片，紛紛在底下留言，「這樣騙很大餒」、「這樣騙很大餒」、「汪：偶那麽可愛，爲什麼要上班啊～～～」、「汪：救命哇～虐狗呀！本汪不想上班！」。

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關鍵字： 狗狗拉不拉多犬Q妹賴皮可愛

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