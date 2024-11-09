ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

法鬥看「蟹朋友」被煮超崩潰　「飛機耳」眼角泛淚：那是我朋友！

記者賈沐蓉／授權報導

近日法鬥歐爸發現飼主Selina煮掉了自己心愛的「螃蟹朋友」，崩潰的牠全程飛機耳，眼角泛淚的盯著馬麻，似乎在難過自己的「小寵物」被煮來吃掉。即使馬麻在旁努力解釋，依舊無法平息歐爸的委屈，這段可愛又好笑的影片也被飼主拍下，分享到網路上後在網友間引起廣大迴響。

▲法鬥看「蟹朋友」被煮超崩潰　「飛機耳」眼角泛淚：那是我朋友！。（圖／Selina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲歐爸：馬麻，你為甚麼要煮掉我的朋友！（圖／Selina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據Selina在Threads分享的影片，可以看到歐爸瞪大眼睛看著正在拍攝的飼主，眼神像是在譴責她為什麼要煮掉這些新來的小伙伴，難過的牠氣到耳朵開飛機，眼角甚至帶著淚水，儘管馬麻不停安撫牠「沒事啦～螃蟹而已對不對～」，也完全沒用，但歐爸依然無法釋懷，繼續生氣。

▲法鬥看「蟹朋友」被煮超崩潰　「飛機耳」眼角泛淚：那是我朋友！。（圖／Selina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當時被煮掉的螃蟹朋友們。（圖／Selina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其實這些螃蟹其實是馬麻要吃的海鮮，帶回家後就暫放在廁所，沒想到家中毛孩對新夥伴非常感興趣，甚至會近距離觀察。後來馬麻也在留言區分享，平時的歐爸也「很愛其他水中小動物｣，看到魚甚至會激動得把手手搭在水族箱邊緣，像想看得更仔細一點。而這篇好笑的貼文也讓網友紛紛湧入留言區評論「哎呀，新交的朋友被吃光了」、「他想說你為什麼要吃牠的小夥伴阿！！」、「蟹蟹那麼可愛怎麼可以吃蟹蟹」。

▲法鬥看「蟹朋友」被煮超崩潰　「飛機耳」眼角泛淚：那是我朋友！。（圖／Selina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲歐爸：是新朋友欸！你們好啊～（圖／Selina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲法鬥看「蟹朋友」被煮超崩潰　「飛機耳」眼角泛淚：那是我朋友！。（圖／Selina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲歐爸對水族箱裡的魚充滿興趣，激動站起來看。（圖／Selina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 法鬥忠犬螃蟹可愛影片

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

大赤鼯鼠變身「可愛小囚犯」　「飛」入市區掛謢網萌樣引人搶拍

鼠寶開門離家出走3天！　在庭院認出飼主身影「主動低頭給摸摸」

邊境牧羊犬站起偷吃還打翻飲料　奴才驚慌瞬間鏡頭完美捕捉

喜鵲叼「愛心蜥蜴」想餵給媽媽　她摀嘴悲鳴：不不不！

白鼻心一家五口台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

被主人帶出門強迫社交！虎斑貓突然出現1反應　網爆笑：超I型人

女發現花盆「突然長出4隻小貓」　530萬網羨慕：用什麼神奇種子

鼠寶開門離家出走3天！　在庭院認出飼主身影「主動低頭給摸摸」

女海邊散步發現「果凍狀長鬚」詭異生物　PO網嚇：26年沒看過

南極皇帝企鵝「流浪3500公里」現身西澳海灘　專家曝背後原因

獒犬玩椰子「自嗨」！　用手手撥「帶球跑」叼起來：這個好玩～

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

抓雞不成！黑鳶轉向老闆討食　帶去野放「不甘願飛走」背後原因曝

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

7隻哈士奇擠爆門口迎接媽　海嘯式淹沒！她差點被脫褲

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

斑鳩霸佔泡麵碗上不離開　飼主無奈...網笑：不鳩喔

虎斑貓聽握手指令沒反應　媽用「肉肉召喚」眼神發光一秒照做

桃園緝毒犬跟爸爸炫耀新玩具！　咬住「繞場展示」只給看不准摸

法鬥看「蟹朋友」被煮超崩潰　「飛機耳」眼角泛淚：那是我朋友！

雲豹「下雨天甩水」差點踩空！　急忙退回原地：今天不宜出門~

乳牛貓好奇心作祟爬樹探險　尷尬卡半空「動不了」警察助脫困

三花流浪幼貓超兇「防備值拉滿」　親訓收編過程公開變超愛撒嬌

任性柴犬狂講話想吃包子　討食失敗牠氣到轉頭不給摸摸

南極皇帝企鵝「流浪3500公里」現身西澳海灘　專家曝背後原因

鼠寶開門離家出走3天！　在庭院認出飼主身影「主動低頭給摸摸」

波斯貓車禍又感冒「整臉髒髒的」　康復後飄貴族氣息幸運找到家！

澳門男來台2天被逮！當車手超商面交30萬被逮　看守所收押吃牢飯

虎斑貓聽握手指令沒反應　媽用「肉肉召喚」眼神發光一秒照做

小迪首參加封王遊行直呼不想結束　看見獅迷揮手：中職一家親！

台中鍋物燒肉戰場再起　 同一條路開2家「搶市占率」

11月三颱共舞「十分少見」　30年來首次！粉專：史上只出現3次

桃園緝毒犬跟爸爸炫耀新玩具！　咬住「繞場展示」只給看不准摸

房貸還有1100萬！想為兒「再背1400萬預售屋」　專家點頭了

FEniX飛沖繩四天花了300萬！　還帶20箱行李超驚人

女童被秋田犬狂咬全身流血險死！狂做惡夢上課會跳舞　母怒提告

詐千萬助理費！基隆議員張秉鈞判刑1年11月、緩刑5年　上訴遭駁回

寵物動物熱門新聞

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

女發現花盆　「突然長出4隻小貓」

鼠寶離家出走！認出飼主聲音給摸

女海邊散步　發現「果凍狀長鬚」怪物

南極企鵝流浪到澳洲　專家親揭原因

曼赤肯幼貓洗澡　呆萌無辜不敢動

男在家休息聽到嘶嘶聲　「沙發墊竄出眼鏡蛇」

柴犬搞威想吃包子　討食失敗不給摸

寵物焦慮行為背後，反映生活中的情緒壓力

6米鯨鯊河底亡　為大阪海游館海君

萌貓調戲工程師　下秒大口咬下

雲豹下雨腳滑跌倒　忙甩水裝沒事

研究團隊：勿放養犬貓攻擊石虎！

乳牛貓爬樹探險　尷尬卡半空

讀者迴響

熱門新聞

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

女發現花盆　「突然長出4隻小貓」

鼠寶離家出走！認出飼主聲音給摸

女海邊散步　發現「果凍狀長鬚」怪物

南極企鵝流浪到澳洲　專家親揭原因

曼赤肯幼貓洗澡　呆萌無辜不敢動

男在家休息聽到嘶嘶聲　「沙發墊竄出眼鏡蛇」

柴犬搞威想吃包子　討食失敗不給摸

寵物焦慮行為背後，反映生活中的情緒壓力

6米鯨鯊河底亡　為大阪海游館海君

萌貓調戲工程師　下秒大口咬下

雲豹下雨腳滑跌倒　忙甩水裝沒事

研究團隊：勿放養犬貓攻擊石虎！

乳牛貓爬樹探險　尷尬卡半空

打架到一半黑喵強抱示愛　牠傻眼

熱門寵物影片

更多
獒犬玩椰子「自嗨」！　用手手撥「帶球跑」叼起來：這個好玩～

獒犬玩椰子「自嗨」！　用手手撥「帶球跑」叼起來：這個好玩～

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

抓雞不成！黑鳶轉向老闆討食　帶去野放「不甘願飛走」背後原因曝

抓雞不成！黑鳶轉向老闆討食　帶去野放「不甘願飛走」背後原因曝

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面