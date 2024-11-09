法鬥看「蟹朋友」被煮超崩潰　「飛機耳」眼角泛淚：那是我朋友！

記者賈沐蓉／授權報導

近日法鬥歐爸發現飼主Selina煮掉了自己心愛的「螃蟹朋友」，崩潰的牠全程飛機耳，眼角泛淚的盯著馬麻，似乎在難過自己的「小寵物」被煮來吃掉。即使馬麻在旁努力解釋，依舊無法平息歐爸的委屈，這段可愛又好笑的影片也被飼主拍下，分享到網路上後在網友間引起廣大迴響。

▲歐爸：馬麻，你為甚麼要煮掉我的朋友！（圖／Selina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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根據Selina在Threads分享的影片，可以看到歐爸瞪大眼睛看著正在拍攝的飼主，眼神像是在譴責她為什麼要煮掉這些新來的小伙伴，難過的牠氣到耳朵開飛機，眼角甚至帶著淚水，儘管馬麻不停安撫牠「沒事啦～螃蟹而已對不對～」，也完全沒用，但歐爸依然無法釋懷，繼續生氣。

▲當時被煮掉的螃蟹朋友們。（圖／Selina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其實這些螃蟹其實是馬麻要吃的海鮮，帶回家後就暫放在廁所，沒想到家中毛孩對新夥伴非常感興趣，甚至會近距離觀察。後來馬麻也在留言區分享，平時的歐爸也「很愛其他水中小動物｣，看到魚甚至會激動得把手手搭在水族箱邊緣，像想看得更仔細一點。而這篇好笑的貼文也讓網友紛紛湧入留言區評論「哎呀，新交的朋友被吃光了」、「他想說你為什麼要吃牠的小夥伴阿！！」、「蟹蟹那麼可愛怎麼可以吃蟹蟹」。

▲歐爸：是新朋友欸！你們好啊～（圖／Selina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲歐爸對水族箱裡的魚充滿興趣，激動站起來看。（圖／Selina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）