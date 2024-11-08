鼠寶開門離家出走3天！　在庭院認出飼主身影「主動低頭給摸摸」

▲網友飼養一隻特別的寵物鼠，在網路上引發討論。（圖／有點毛毛的／網友林筱芹投稿。）



記者林韋辰／綜合報導

原來老鼠也會認人！飼主林筱芹日前在臉書社團「有點毛毛的」分享一則可愛影片，原來是她過去曾撿到一隻山鼠，鼠寶則在幾天前突然離開家裡，如今又在庭院相遇。飼主對於山鼠竟然能認得出自己感到無比驚訝，直呼「真的無敵可愛耶」。

飼主表示，在三天前，寵物老鼠竟然自己撞開籠子的門，跑到庭園裡面去玩耍。後來到外面拿東西的時候，眼角餘光瞄到了一個疑似米奇的身影，心裡還在想「怎麼新家的環境有老鼠啊！」

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這時在轉身一看，飼主看到空空的鼠籠時才恍然大悟，原來這隻老鼠就是自己的寵物。從重逢的影片中可見，毛髮亮麗的山鼠確定眼前的人是主人，緩慢從隙縫爬出來，並乖乖低著頭，給對方摸摸頭給抱抱，模樣看起來十分撒嬌。

▲飼主分享當初奶大老鼠的照片。

看到鼠寶亂亂跑，飼主忍不住唸牠「臭小孩～亂跑」。飼主表示，之前以為山鼠會自己遠走高飛，自己跑到外面去闖蕩江湖，殊不知養到「戀家的老鼠」，這幾天彼此都在庭院玩躲貓貓。同時看到孩子竟然能認出自己感到不可思議，「原來老鼠也會認人唷」。

飼主將整個逗趣過程PO上網，網友看完驚訝留言，詢問這是一般街上的老鼠？對此，飼主回應「是山裡的老鼠」。有些人也被牠可愛到，紛紛留言著「原來老鼠這麼Q」、「毛髮也太亮了」、「好可愛呀～大鼠是鼠界狗狗耶」、 「以前家裡一隻老公公也是翹家，每天半夜在客廳等著抓都沒抓到（跑很快黑暗中像隻大蟑螂？），到第四天可能餓到沒辦法，白天自己跑到我腳邊投降回家」，不過也有人表示感到害怕，「長得蠻可愛，但是那個尾巴真的無法」。

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