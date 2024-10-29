曾文溪畔出現4隻鵝　鳥友一看揭開「珍稀身分」：來自北極白額雁

▲台南市曾文溪畔一處草澤地現蹤稀有冬候鳥「白額雁」。（圖／「拍鳥俱樂部」何世建提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

歡迎珍貴朋友來台灣過冬！台南市曾文溪畔一處草澤地，最近突然出現4隻鵝，吸引鳥友好奇觀賞。沒想到鳥友定睛一看，發現這生物不得了，原來牠們是來自北極的冬候鳥「白額雁」，在台灣屬於稀有候鳥並不常見，過去已5、6年沒在台南現蹤。白額雁的驚喜現身，吸引許多鳥友搶拍嬌客身影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白額雁：我們從北極來的喔！（圖／「拍鳥俱樂部」何世建提供）



4隻白額雁的現身讓鳥友又驚又喜，大家守在曾文溪北岸拍攝。拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，這些白額雁是隨著東北季風來台的候鳥，自入秋以來，已有一波波候鳥陸續現身。上週六，當多位鳥友在曾文溪北岸拍攝猛禽時，初見四隻鵝出現在草澤地，仔細一看，竟是罕見的白額雁，讓鳥友感到相當驚喜，前往一睹其風采。

▲白額雁已有5、6年沒在台南出現。（圖／「拍鳥俱樂部」何世建提供）



▲白額雁選在台南棲息休息。（圖／「拍鳥俱樂部」何世建提供）



拍鳥俱樂部社長黃蜀婷指出，在台灣一直是稀有度冬雁鴨「白額雁」，這次一次現蹤4隻，推測很可能是同一個家族。同時也提到，這是一次很難得的觀察機會，希望大家能夠珍惜。

▲珍貴的4隻白額雁，牠們在野外很少見。（圖／「拍鳥俱樂部」何世建提供）



根據《ebird》網站資料顯示，白額雁屬於中型雁，會在北極苔原上繁殖，並在農田和濕地成大群度冬。牠們比加拿大雁小，有著亮橙色腿和嘴，白色的臉和額頭，腹部有黑色橫斑。至於亞成鳥無白臉、腹部黑色，有較暗的橙色腿和嘴。牠們與家養的鵝、灰雁相似，但身體比較起來較小，沒有家禽大腹便便的外觀。

▲白額雁雖未列入保育類動物，但在台灣屬於稀有冬候鳥。（圖／「拍鳥俱樂部」何世建提供）