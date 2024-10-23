屁貓意外撞臉吊飾　「同款翻白眼」媽笑翻：嚴重懷疑參考我家瘋貓

▲Corner的白眼撞臉鑰匙圈吊飾。（圖／網友Vanessa Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／綜合報導

愛貓出名了！飼主Vanessa Lin家中有隻2歲賓士貓Corner，這天主人在網路上無意間發現一款鑰匙圈，外型與家中愛貓神似，讓她忍不住懷疑該鑰匙圈的設計原型是否就是她家的貓。媽媽將有趣的照片分享到臉書，馬上笑翻許多人，大家也覺得非常相像。

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▲Corner：罐罐交出來喔！



從照片中可見，明明才2歲的Corner，卻常常擺出「翻白眼」的表情，模樣非常的厭世。也因為這張小臉蛋意外跟吊飾撞臉，兩隻貓貓還同花色。媽媽笑說，「在網路上看到這個鑰匙圈，覺得很似曾相似！而且牠個性很瘋，所以其實都叫牠『瘋貓』，（牠）常翻白眼。」

▲▼Corner常常擺出厭世臉。



可愛的Corner個性活潑好動，經常搗蛋，因此被媽媽稱呼「瘋貓」。主人在網路上分享這段有趣的巧合，帶給大家許多歡樂，也見識到Corner的白眼魅力。網友紛紛在底下留言，「眼神很像」、「像極了，版權版權啊」、「愛死這表情了」、「有對過眼神，應該是真的」、「賓士貓的表情都有點賤賤的眼神死臉」。

▲媽媽也稱牠為「瘋貓」。