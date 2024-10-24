「大肚子穿山甲」懷孕了？X光一照悲慘真相　開腹取出4cm鐵釘身亡

▲有隻公穿山甲「挺著大肚子」送醫，照完X光發現裡面插著一根釘子。（圖／野生動物急救站提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

人類真的要好好愛護野生動物！野生動物急救站最近接到一隻肚子膨脹到不可思議的穿山甲，若沒看牠的生殖器官，會誤以為是懷孕了。經過檢查，這隻大肚子穿山甲是公的已成年，病懨懨躺在診療台上，獸醫趕緊為牠拍攝X光，發現驚人真相，肚子竟然卡著一根4.5公分鐵釘，胃裡充斥著滿滿空氣，最後穿山甲沒能撐過手術不幸身亡。

野生動物急救站指出，當時大家看到穿山甲如此詭異的腹脹情況，先排除腸胃阻塞的可能，因為牠們進食的方式很特別，要吞入型異物並阻塞腸胃道的機率應該很低，因此又推測也許是吃飽後胃扭轉。為了確定病情，他們決定拍張X光照。

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驚人的是，X光照片顯示出穿山甲的胃裡有一根大鐵釘，這讓所有在場的人都感到震驚。治療團隊非常納悶，認為穿山甲不可能吞下這異物。他們推測，這根釘子可能是被穿山甲在吞食白蟻時不慎吞下的，而這根可能是埋在腐木中。

▲人類亂丟的廢棄物，害慘野生動物。（圖／野生動物急救站提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



除了鐵釘，穿山甲的胃裡還充滿了空氣，這讓牠的肚子看起來異常巨大。野生動物急救站表示，雖然鐵釘沒有造成阻塞，但胃裡的大量空氣可能是由於其他原因導致的。遺憾的是，可憐穿山甲在進站時已經非常虛弱，在開腹取出的過程中去世。

野生動物急救站表示，野生動物面臨著許多挑戰，包括獸鋏、盜獵、犬傷以及棲地破碎化，而現在又多了一種新的威脅「廢棄物誤食」，這些問題都顯示了人們所決定的每件小事都能影響著野生動物的明天。

▲穿山甲是瀕危動物，需要大家共同保護。（示意圖／記者李陳信得攝）



野生動物急救站呼籲，大家可以透過一些簡單的行動來保護牠們，比如在山區開車時降低速度、不餵養浪犬、家犬行動有所控制，以及妥善處理要丟棄的家具或木頭，「這些改變，一樣能變野生動物的明天。」

▲行經山路務必減速慢行，讓野生動物平安回家。（圖／新北市政府農業局提供）