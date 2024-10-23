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網路上偷賣「假的玳瑁珠寶盒、犀牛角杯」　2男被抓各罰15萬元

網路上偷賣「假的玳瑁珠寶盒、犀牛角杯」　2男被抓各罰15萬元（圖／新北市動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲保育類產製品不可以賣，賣假的也一樣會被罰錢。（圖／新北市動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／綜合報導

新北市政府動保處近日接獲兩起違法販售保育類產製品的通報案件，並與內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊聯合稽查，發現所販售產品為贗品，並依據《野生動物保育法》對虛偽標示為保育類野生動物或其產製品的行為，處以新臺幣15萬元至75萬元罰鍰。

動保處接獲民眾通報，指稱李姓男子在網路上販售保育類玳瑁產製品，經國立自然科學博物館鑑定後，確認為人造加工品。李男坦承商品為贗品，並虛偽標示其為「真的玳瑁龜殼」或「玳瑁包框珠寶盒」。

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網路上偷賣「假的玳瑁珠寶盒、犀牛角杯」　2男被抓各罰15萬元（圖／新北市動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲玳瑁是第一級瀕絕的保育類海洋動物，圖為救傷個體。

動保處表示，另一案由查姓男子於網路販售疑似犀牛角產製品，經鑑定後確認為由牛角或其他動物蹄製成。查男亦坦承其販售的商品為贗品，並虛偽標示商品為「犀牛角製」。

網路上偷賣「假的玳瑁珠寶盒、犀牛角杯」　2男被抓各罰15萬元（圖／新北市動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲查姓男子於網路販售疑似犀牛角產製品，聲稱貨品來自中國。

李男與查男均表示，這些商品未成功販售或獲利，且不知虛偽標示保育類野生動物產製品已違法。但動保處強調，行為人不得因不知法規而免除責任，故依法分別處以15萬元罰鍰。

動保處提醒民眾，依《野生動物保育法》規定，合法取得的野生動物或其產製品，應於取得後一個月內，向當地主管機關登記備查，違者將依法規定，最高可處新臺幣5萬元罰鍰。此外，保育類野生動物及其產製品，未經主管機關許可，不得進行買賣、展示或在公共場合陳列；違反者將依法規定，最高可處5年以下有期徒刑，並可併科150萬元的罰金。

新北市政府動保處再次呼籲，販售保育類產製品，須依《野生動物保育法》第35條規定，檢具相關合法取得證明文件，向主管機關申請。虛偽標示商品為保育類野生動物或其產製品者，違反第48條規定，最高可處75萬元罰鍰。民眾應謹慎辨識商品來源，切勿以身試法，避免觸犯法律。

網路上偷賣「假的玳瑁珠寶盒、犀牛角杯」　2男被抓各罰15萬元（圖／新北市動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲經專家鑑定，珠寶盒無玳瑁獨有的顯微構造及特徵。

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關鍵字： 保育類產製品虛偽標示販售案件罰鍰查獲犀牛角保育動物海龜玳瑁

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