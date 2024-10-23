黃金獵犬趴水溝「看人修水管」！超近距離幫忙監督：哪裡我來看～

記者林韋辰／採訪報導

台中市北屯區有一隻10個月大的黃金獵犬Siri，這天牠與爸爸去散步，恰巧遇見一間日式料理店正在進行水管維修，這下激起了Siri的好奇心。可愛的Siri宛如化身「水電工師傅」，趴在搖滾區第一排，看大家忙進忙出，好像在幫忙監督一樣。搞笑的模樣也讓爸爸笑出來，直呼「真是愛湊熱鬧的小狗」。

▲Siri：我來看看！（圖／飼主林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



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從影片中可見，大家正在檢查水線的問題，互相商討該怎麼做。只見Siri手手放在水溝邊，認真聽大家討論與監工，逗趣的是，現場沒有人驅趕狗狗，自然將牠視為一起處理的夥伴。Siri的爸爸林先生表示，看到Siri那麼專注，感到非常有趣，「牠還會時不時抬頭跟師傅確認眼神」。

▲Siri是好奇寶寶。



林先生透露，Siri已經十個多月大了，對於周遭的事物總是充滿好奇心，當天牠看到店家在修理，直接跑過去看，甚至賴在原地不願意走。最後師傅忙完準備蓋上水溝蓋，Siri還阻止對方。這次的經歷也讓主人更了解到Siri的性格，也讓他們的散步變得更有趣。

「Siri水電工」的小影片經由主人上傳到網路，至今吸引8萬多人按讚。大家看完紛紛留言，「好像看得懂一樣～笑死」、「汪：爸爸～這些都我學徒啦」、「這感覺是監督工程了，不是湊熱鬧這麼簡單」、「牠還在第一線，最佳觀看位」、「多學一項技能，不然只會握手跟坐下馬上就失寵了」。

▲活潑又可愛的Siri。