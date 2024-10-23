黑貓來看病「全身骨折」眼睛出血無法走路　獸醫驚覺飼主虐待報警

▲小黑貓被認養一個多月，回診的時候，竟然全身嚴重骨折，甚至有眼底出血、神經症狀、無法行走的狀況。（圖／新北市動保處提供。）



記者林韋辰／綜合報導

虐待動物太可惡！新北市動保處近期接獲動物醫院通報，有名飼主帶著4個月大的小黑貓來就診，貓咪出現眼底出血、神經症狀、無法行走及全身嚴重骨折等狀況，疑似遭受虐待。動保處立刻展開調查，確認該名飼主因疏失造成貓咪嚴重受傷，已違反動物保護法，並對他罰款新台幣1萬5000元，並列入禁止飼養黑名單，且須接受動物保護講習。

動保處表示，當時接獲新店區的動物醫院通知，表示飼主向愛心人士認養1隻健康的幼貓，結果養了1個多月，帶貓咪來診療時，醫院發現貓咪的體態消瘦，而且右前肢、右胸4根肋骨及右後大腿多處骨折等嚴重傷勢，驚覺飼主可能有傷害貓咪之嫌疑，立即向本處報案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲貓咪被認養前身體健康有活力。



飼主向新店區動物醫院表示，認養當天有確認貓隻可正常行走，因為流浪貓，比較怕人都會躲在籠內捲縮著身體，所以並不清楚有骨折等狀況，也聲稱貓咪營養不良，可能跟蛔蟲感染有關，且飼養期間都是關籠，只有帶至動物醫院時才出籠，也沒發生意外墜地情況。

▲可憐的黑貓遇到不好的認養人，眼睛還出血。



經過動保處調查後發現，儘管飼養環境正常，但貓咪全身單側性嚴重骨折狀況，肋骨斷裂處皆可見骨痂，推測為就診前3週前發生骨折，當時動物只被認養人飼養照顧，期間關籠飼養，沒有其他人接觸。此外，貓咪出現眼睛出血、腦震盪，皆為受到外力撞擊所致，飼主疏於照護已超出疏失範圍。因此，動保處依法對飼主處以新台幣1萬5000元罰鍰，並將貓咪沒入，將飼主列入禁止飼養黑名單，並須接受動保講習。

▲X光檢測，看到貓咪多處骨折。



新北市動保處呼籲，飼主應善盡照顧責任，避免以身觸法，並應植入晶片，落實毛寶貝管理與動物福祉。送養人送養貓隻時應確認對方身份，可至寵物登記資訊網查詢是否為黑名單及確實辦理寵物轉讓，後續才有辦法追蹤不良飼主。如發現有飼主不當飼養或傷害動物，應立即拍攝照片遠近照、提供相關事證，人、事、時、地、物須明確，致電1999或1959通報動保處。

▲可以到寵物登記資訊網查詢認養人是否為黑名單。