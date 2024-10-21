「常被忽略的類群」全國爬蟲日提倡動物福利！　今年已32起蛇走失

▲新北市汐止區之前出現一條超大條的緬甸蟒走失。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

爬蟲類動物經常因誤解或恐懼而受到忽視。為了提升對這些動物的關注，美國每年將10月21日訂為「全國爬蟲日」。隨著爬蟲類寵物日益普及，新北市政府動物保護防疫處自10月起舉辦5場特殊寵物講習，邀請專家學者講解鳥類、兔子、蛇類、龜類及鼠類等寵物的飼養與管理知識，並邀集當地業者共同參與，提升相關知能。

新北市動物保護處表示，截至今年9月，新北市已發生32起寵物蛇走失案件，大小從玉米蛇到緬甸蟒都有。為了教育飼主善盡責任，動保處於10月15日及21日舉辦兩場爬行類寵物飼養管理及疾病預防講座，提醒飼主提供足夠空間及妥善密封的飼養環境，避免蛇類逃逸。

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▲飼養箱內可放樹枝等物品，讓蛇可以活動。



台灣動物園暨水族館協會輔導專員黃建宸表示，爬行動物的福利往往最容易被忽視。許多飼主在未充分了解這些動物習性及生態需求的情況下開始飼養，導致動物長期處於低福利狀態。他呼籲飼主學習辨識動物異常行為及改善飼養環境，以提升爬行動物的福利。

亞馬森特寵專科醫院獸醫師王映竹也指出，蛇類為純肉食性動物，常見寵物蛇主要以鼠類為食。飼主在飼養前應確認是否能穩定取得食物來源，並避免過度餵食。他建議，幼蛇每5至7天進食一次，成蛇則每1至2週餵食一次，以避免因餵食過多導致消化不良或肥胖，同時也不宜餵食間隔過長。

▲爬蟲類動物長期處於低福利狀態，也最容易被忽略。



動保處在官網已公布鳥類、兔子、蛇類、龜類及鼠類飼養指引，要求飼主依據不同動物的需求提供適當環境。以蛇類為例，飼養空間應寬敞，讓蛇自由活動，且飼養容器應具備堅固材質，防止蛇逃脫。飼養容器內應設置遮蔽物與水盆，並配置加溫設備，為蛇類提供溫度變化區，讓牠們能自行選擇舒適的環境。

▲飼主應注意飼養箱是否緊閉，避免蛇蛇溜出去。

動保處呼籲，若棄養寵物違反《動保法》第5條第3項規定，依同法第29條最高可處15萬元罰鍰。飼主飼養前先評估，懂牠再養牠，終養不棄養。若發現不當飼養或惡意棄養，民眾可撥打1959動保專線，或通報當地的相關單位進行舉報。