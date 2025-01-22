豹紋守宮等了一整天　發現主人回來立刻緊抓指尖撒嬌

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守宮發現主人消失　他回來立刻「抱緊處理」緊抓指尖撒嬌

記者賈沐蓉／綜合報導

小圭（キューくん）是隻住在日本茨城縣的豹紋守宮，同時也是個被寵壞的小男生。這天他的飼主出門一整天，留守在家的小圭發現主人回來後，立刻緊抱住他的指尖瘋狂撒嬌，即使飼主想把手抽開仍拼命抓著不鬆手。

▲守宮發現主人消失　發現回來立刻「抱緊處理」緊抓指尖撒嬌。（圖／翻攝自X／@modo_kichi）

▲小圭發現主人不見一整天，回來後立刻緊抱著他的指尖不放。（圖／翻攝自X／@modo_kichi）

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根據Ｘ帳號@modo_kichi分享的影片，可以看見小圭兩隻前爪緊緊抱著主人的大拇指，下巴還靠在皮膚上希望能離他更近一點。後來飼主想把手收回來，沒想到小圭居然不肯放開，即使整隻被帶離地面仍堅持抱著主人不放，最後他實在沒辦法，換了個角度用空閒的4隻手指輕搔守宮的肚皮，示意牠可以爬上自己的掌心，這才成功讓被綁架的大拇指重獲自由。

▲守宮發現主人消失　發現回來立刻「抱緊處理」緊抓指尖撒嬌。（圖／翻攝自X／@modo_kichi）

▲小圭：主人的手最舒服了！（圖／翻攝自X／@modo_kichi）

平時的小圭也非常黏人，經常趴在飼主的手上享受他的摸摸，每摸一次就會舒服到瞇眼睛。隨後他對主人手指「抱緊處理」的影片也吸引許多網友關注，目前已經累積超過531萬次觀看，被小圭盟翻的網友也紛紛留言，「上輩子可能是貓或狗」、「他在感受愛！爬蟲類很聰明」、「喔不，這太可愛了」。

▲守宮發現主人消失　發現回來立刻「抱緊處理」緊抓指尖撒嬌。（圖／翻攝自X／@modo_kichi）

▲小圭趴在主人的手上享受撫摸。（圖／翻攝自X／@modo_kichi）

 

關鍵字： 守宮豹紋撒嬌可愛寵物

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