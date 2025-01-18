胖三花發現鏟屎官去霧眉　眼睛瞪大變「傻眼貓咪」：你是誰？

▲胖三花發現鏟屎官弄了新霧眉，整隻變傻眼貓咪。（圖／網友林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

嚕寶是一隻10歳的胖三花貓，這天她的鏟屎官林小姐去做了新的霧眉，沒想到回來時貓咪一臉震驚的望著她，似乎是對媽媽的新造型感到非常傻眼，同時也在思考眼前的這個人到底是不是自己的奴才，讓飼主感到又生氣又好笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嚕寶：媽媽突然變造型還是會驚訝嘛…。（圖／網友林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據林小姐分享的影片，可以看見嚕寶的眼睛瞪大，一臉問號的歪頭看著剛做完霧眉的媽媽，好像對她的改變感到不可置信。嚕寶生動的表情直接讓奴才氣笑，還幽默地斥責主子「我不准妳用這個臉看待我花了8000元霧的眉毛」，而她在接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，當下覺得嚕寶的表情「好欠揍又好可愛喔～」，拍照紀錄後還不忘狂擼主子。

▲嚕寶一臉傻眼的看著媽媽，讓飼主哭笑不得。（圖／網友林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

後來嚕寶認出眼前的人正是奴才，林小姐也透露，以前自己換新裝扮時嚕寶也會滿臉困惑，不過現在已經變得很淡定，似乎覺得「反正奴才搞東搞西也不是一天兩天的事」。平時的嚕寶是個吃貨，雖然已經是老貓但仍然活蹦亂跳，什麼食物都喜歡嚐鮮，假日飼主賴床時就會在門口大叫催放飯，結果某次聽到鏟屎官大喊「妳那麼胖還要吃！」就馬上沉默，安靜的在門口等。

▲嚕寶被罵後安靜的坐在飼主床邊，等她起床放飯。（圖／網友林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嚕寶：媽媽早安！飯呢？！（圖／網友林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主表示，嚕寶現在6.8公斤，因為身體比較短「就很顯圓」。嚕寶「傻眼貓咪」的樣子也吸引了許多網友的注意，紛紛留言「牠在妳的臉上發現新大陸」、「貓：原來人類的花紋會變？」、「腦袋重新運轉，是鏟屎的嗎？」，還有人安慰飼主，貓咪只是因為被她的美貌震驚，才會露出這種表情。

▲嚕寶因為腿比較短，趴下時會變得非常圓。（圖／網友林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）