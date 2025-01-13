德國牧羊犬翹家9天「自動返回」　自己按門鈴還變超愛說話

記者賈沐蓉／綜合報導

美國佛羅里達州4歲的德國牧羊犬雅典娜逃家，讓主人布魯克·科默(Brooke Comer)與社區居民都非常擔心，不過9天後牠竟然自己跑回家「按門鈴」，還變得超愛講話。

▲4歲雅典娜是德國牧羊犬與哈士奇米克斯。（圖／翻攝自Facebook／Brooke Capo Comer）

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2024年12月15日是個周日，布魯克一家前往教堂做禮拜，途中卻接到鄰居傳來的消息，表示他們家的狗狗雅典娜在附近徘徊，布魯克趕回家只看到原本戴在狗狗身上的項圈，他們迅速在當地的臉書社團請求幫助，並印製廣告協尋。接下來的幾天內，布魯克收到許多愛犬在家附近與鄰近城鎮「大冒險」的身影，但雅典娜非常機靈，總是會趁著飼主過來前離開。

▲雅典娜逃家後，一直在附近的地區活動。（圖／翻攝自Facebook／Brooke Capo Comer）

當布魯克一家快要放棄時，終於傳出了好消息，平安夜凌晨他們聽到家裡的門鈴響起，透過家裡的監視器發現居然是雅典娜！狗狗跳起來用前爪按門鈴，還大力拍打攝影機，等到飼主開門就立刻開心的搖著尾巴進屋，先是舔了主人一臉口水，然後找出自己的球球開始玩，並像什麼事都沒發生一樣走進籠子呼呼大睡。

▲雅典娜到家後還自己按了門鈴，並在門口等飼主開門。（圖／翻攝自Facebook／Brooke Capo Comer）

最後雅典娜總計流浪了9天，還完成了一趟32公里的冒險之旅。在這之後牠似乎覺醒了自己愛說話的天性，從原本的沉默寡言變得超級健談，經常發出「嗚嗚汪汪～」的嚎叫聲。飼主也對曾幫助過他們的人表達感謝，還承諾之後會帶雅典娜去做檢查與植入晶片，避免類似的事情再度發生。

▲雅典娜回家後立刻開心的去玩球。（圖／翻攝自Facebook／Brooke Capo Comer）