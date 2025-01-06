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暖氣「烤貓咪」睡到翻肚四腳朝天　網友也沉醉：肥美好好吸

記者賈沐蓉／採訪報導

喵星人「小虎」躺在暖爐邊的床上，非常豪邁地四腳朝天呼呼大睡，甚至聽到飼主的聲音只是微微抬頭，立刻又沉睡過去。貓奴Rita意外看到貓咪過得超舒爽，頓時又無奈又好笑，把這經典的畫面PO上網分享。

▲貓咪姿勢豪放「肚皮朝天」睡覺　聽到奴才聲音舔舔臉又躺回去。（圖／網友Rita提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小虎四腳朝天呼呼大睡，豪邁的姿勢萌翻奴才。（圖／網友Rita提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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飼主分享的影片中，可以看見小虎躺在電暖器旁的貓窩睡覺，露出柔軟的白色肚皮，放鬆的模樣讓正在錄影的鏟屎官忍不住說「你的睡姿，有一點點豪邁...」，而聽到奴才聲音的小虎則抬頭用手擦了擦臉，然後又躺回床上瞇起眼睛享受暖氣。Rita也被主子可愛的睡姿融化，忍不住誇讚「這麼可愛喔～」。

▲貓咪姿勢豪放「肚皮朝天」睡覺　聽到奴才聲音舔舔臉又躺回去。（圖／網友Rita提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小虎聽到Rita的聲音，起來洗洗臉又繼續睡。（圖／網友Rita提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Rita也跟《ETtoday寵物雲》分享，小虎每天吃飽睡睡飽吃，只要醒著無時無刻都在吃，「自動餵食器放飼料出來，他絕對會是從第一個報到的」。小虎爽睡的影片在Threads上已經累積了超過2萬次點閱，萌翻了許多網友「好肥美好好吸」、「準備上班的我看到這隻貓表示哭哭」、「自由奔放的睡姿」，也引出其他飼主們在留言區曬出自家毛孩軟爛的樣子。

▲貓咪姿勢豪放「肚皮朝天」睡覺　聽到奴才聲音舔舔臉又躺回去。（圖／網友Rita提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小虎整隻攤平在貓窩上，露出肥美的肚肚（圖／網友Rita提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 貓咪睡姿貓咪暖氣暖氣貓奴喵星人

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