胖柴逛寵物店「發現整牆肉肉」　推車上燦笑：全都買給偶！

▲胖柴逛寵物店發現整牆零食，笑瞇瞇的看著飼主希望買回家。（圖／翻攝自X／@gUGb6yqKvOAq4dP）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻胖嘟嘟柴犬逛寵物店，看見滿牆的肉乾零食時顯得非常開心，坐在推車上笑容燦爛的看著媽媽，似乎是希望可以把這些點心全部帶回家。社群網站X帳號＠ロケット花火の魔術師分享自家胖柴逛寵物用品店的樣子，療癒許多網友。

當天恰好是日本的新年前夕，於是飼主帶著愛犬去寵物用品店購買年貨。胖柴搭著店裡的推車，在發現滿牆的狗零食時露出了快樂的微笑，眼神像是在期盼媽媽把這些肉肉通通買下來。呆萌又可愛的也全部被拍下，上傳至X帳號時還以狗狗的口吻配文「這些，請全部買下來汪！」。

▲胖柴：今天媽媽買了好多肉肉喔～（圖／翻攝自X／@gUGb6yqKvOAq4dP）

事後飼主也沒有辜負毛孩的期待，買了很多肉乾點心回家。不過到除夕當天柴柴卻被人類桌上的年菜吸引，坐在椅子上盯著盤子裡的美味佳餚不放。狗狗燦笑的照片已經吸引了16萬次點閱，網友們也留言表示「我們買下整間店吧」、「確信人類會買東西的笑臉」、「我買給牠！」。

▲柴柴被桌上的年菜吸引，緊盯著不放。（圖／翻攝自X／@gUGb6yqKvOAq4dP）