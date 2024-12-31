乳牛貓「半夜送禮」叼玩具給鏟屎官　她看監視器直接融化

記者賈沐蓉／採訪報導

鏟屎官Anna最近發現早上起床身邊總是會出現玩具，好奇地看寵物監視器，原來是貓咪「強強」的傑作！強強大清早就精心挑選了兩2娃娃，並叼到奴才房間，讓得知真相的奴才被主子的行為萌翻。

▲強強從小就喜歡玩娃娃，沒事就會把玩偶叼來叼去。（圖／Threads@anna___nunu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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Anna分享的影片中可以看到，強強在放玩具的箱子前探頭探腦，然後迅速從中挑出一隻魷魚布偶，叼著它往鏟屎官的房間移動，接著又折返回來咬走鱷魚娃娃帶給媽媽。Anna告訴《ETtoday寵物雲》，她起床時甚至會發現娃娃出現在床上，「現在已經習慣每天幫他收拾回他的玩具箱」。

強強從小就喜歡玩娃娃，奴才也幫牠買了很多，其中強強最喜歡的是Ikea的烏龜布偶，小時候牠弄丟過一隻，後來鏟屎官又買回來給牠，結果同樣是強強的最愛。由於家裡的老貓「鼻鼻」從來沒有這種「叼娃娃」的習慣，因此Anna覺得這樣的強強非常可愛，唯一的困擾點在於牠喜歡把布偶丟進水碗，導致家人要一直幫忙換乾淨的水。

▲強強最愛的就是Ikea的烏龜布偶。（圖／Threads@anna___nunu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲娃娃經常被強強送去泡澡，讓鏟屎官必須經常幫忙換水。（圖／Threads@anna___nunu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Anna也透露，強強是隻白目貓，吃飽沒事就會去打鼻鼻惹對方生氣，似乎是牠的樂趣之一。如果強強真的不小心惹火鼻鼻，怕挨揍的牠就會馬上跑去喝水裝忙，可謂是愛玩又怕被打，還會慢動作離開吵架現場。

▲強強惹火家裡的老貓鼻鼻，只好尾巴炸毛慢動作遠離現場。（圖／Threads@anna___nunu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲強強：這些都是我的玩具後宮！（圖／Threads@anna___nunu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）