黑貓伸懶腰瞪大眼　表情崩壞瞬間變「把你阿嬤賣掉臉」

▲ 黑貓伸懶腰瞪大眼，結果表情崩壞露出「把你阿嬤賣掉臉」。（圖／Threads@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

黑貓「嚕嚕」是一隻天真又活潑的貓咪。這天飼主謝小辣正在替愛貓拍照，結果意外拍下嚕嚕伸懶腰又瞪大眼睛的照片，表情崩壞的瞬間與《魔法阿嬤》裡酷羅的「把你阿嬤賣掉臉」非常神似，搞笑的樣子讓她忍不住把這組照片分享到網路上。

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▲嚕嚕表情崩壞的樣子，與魔法阿嬤裡的酷羅非常相似。（圖／Threads@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在嚕嚕的Threads帳號＠baoa0420分享的照片中，可以看到牠在伸懶腰時後背弓起，還恰好捕捉到嚕嚕瞪大眼睛張大嘴巴的可怕模樣，就像是在對鏟屎官大喊「把你阿嬤賣掉！」。謝小辣在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，她平時就喜歡紀錄嚕嚕無厘頭又搞笑的打哈欠照片，因為牠「看起來就像魔法阿嬤裡，要把阿嬤賣掉的黑貓」。

▲嚕嚕：奴才跟我一起大聲把阿嬤賣掉！（圖／Threads@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主在接受採訪時表示，最初嚕嚕是她從大馬路邊撈回來的流浪貓，個性貪玩又親人。那時牠在車陣中穿梭險象環生，自己上班路過實在不忍心才把逃到路邊的牠救起。嚕嚕從第一天就表現的非常撒嬌，撈回來不久就會在人類身上呼嚕踩踩，原本謝小辣的家人不打算收編嚕嚕，「但沒多久心就被他收買了」。正式入住奴才家的嚕嚕也跟家裡其他貓相處得很好。

▲嚕嚕剛被鏟屎官撈回家的樣子。（圖／Threads@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小時候的嚕嚕非常喜歡叼著毯子或玩偶到處走，也會找鏟屎官一起玩。唯二會讓謝小辣有些困擾的則是嚕嚕太喜歡家裡的橘貓哥哥，經常會去騎牠並上演「男上加男」的戲碼。此外嚕嚕也很會吃，讓貓奴不得不裝設自動餵食機以免其他貓沒飯吃。隨後這張「把你阿嬤賣掉！」也吸引許多網友留言，「阿嬤離奇失蹤案，有頭緒嗎」、「阿嬤：我要被賣多少次」、「賣的很賣力啊哈哈」。

▲小時候的嚕嚕咬著自己的專屬被被，跑去找飼主玩。（圖／Threads@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嚕嚕超愛家裡的橘貓哥哥，經常上演「男上加男」的戲碼。（圖／Threads@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）