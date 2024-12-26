虎斑打翻優格被處以「洗乾淨之刑」　瞪大眼睛泡泡浴

▲虎班不小心打翻鏟屎官的優格，處罰是被帶去洗乾淨。（圖／翻攝自X／@Js4zeKqmJxbnVBS）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本網友三井（みぃ）家中的虎斑貓不小心打翻優格，弄得全身都是，於是三井決定判牠「洗乾淨之刑」。虎斑貓被帶去泡澡當場「腦袋當機」，瞪著大眼睛愣愣地望著正在幫牠清理的鏟屎官，表情看起來非常好笑。

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▲虎斑：為什麼要洗澡？（圖／翻攝自X／@Js4zeKqmJxbnVBS）

三井在X@Js4zeKqmJxbnVBS分享，當時他正在吃優格，結果家中的調皮貓，用頭去撞優格容器底部，結果不小心打翻自己沾了全身。最終鏟屎官對貓咪做出「判決」，將貓咪帶去清理身體，然而到冬天又更不愛洗澡的貓咪，此刻泡在水裡更顯僵硬，看起來還無法消化剛剛發生了什麼。

之後三井也更新了貓咪洗完澡後的照片，開玩笑說愛貓身上沾滿水看起來「就像老鼠」，不過飼主也很快替主子擦乾身體，並把牠放進被爐裡烘乾皮毛，貓咪也迅速的恢復原本可愛膨鬆的模樣。然而這張被處以「洗乾淨之刑」的照片已經吸引了超過280萬次的點閱率，網友們也紛紛留言「完全是自作自受呢」、「貓咪：為什麼要洗澡？」、「乳酸菌可以美肌喔（笑）」。

▲虎斑貓洗完澡溼答答的模樣很像小老鼠。（圖／翻攝自X／@Js4zeKqmJxbnVBS）

▲貓咪進被爐烘乾身體，又變回原本毛茸茸的樣子。（圖／翻攝自X／@Js4zeKqmJxbnVBS）