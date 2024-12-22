柯基犬「溜滑板下樓梯」　屁屁晃動底盤超穩過彎也難不倒

記者賈沐蓉／綜合報導

美國柯基犬達菲(Duffy)是一隻滑板狗狗，絕佳平衡感讓牠很快就能熟練的操縱這項交通工具，甚至可以自己乘著滑板溜下長長的樓梯，即使路上要面對好幾個轉彎也難不倒牠。

▲達菲溜滑板下樓梯，屁股不停上下晃動。（圖／翻攝自TikTok／duffydoggy）

根據TikTok帳號@duffydoggy上傳的影片，可以看到達菲的媽媽跟在愛犬身後，跟著牠從樓梯頂端一路溜下，毛茸茸的屁屁隨著前進上下晃動。雖然經過台階時難免有些顛簸，但達菲全程都穩穩的踩在滑板上。途中牠還遇到好幾個直角轉彎，但牠早已學會如何控制重心調整方向，最後也一路順利的滑到地面上。目前這段影片已經吸引超過3千萬次的點閱。

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▲達菲控制自身重心，順暢溜過90度直角的轉彎。（圖／翻攝自TikTok／duffydoggy）

台灣也有一隻擅長玩滑板的傑克羅素梗犬「木木醬」，牠的飼主先是帶著愛犬去觀摩人類玩滑板，讓木木醬理解滑板的作用後，再一步步的拆解動作引導毛孩，最後經過不斷練習才成功，過程中當然也需要給予很多誇讚，讓毛孩培養出樂趣和興趣。

不過狗狗駕馭滑板仍有一定的風險，雖然達菲和木木醬都功夫了得，但仍需飼主耐心引導、保護，才能一起享受這個才藝與快感，切勿任意模仿喔！

▲木木醬與爸爸一起練習滑板。（圖／飼主簡大哥提供／資料照片）

▲達菲順利下到最底層，看起來非常開心。（圖／翻攝自TikTok／duffydoggy）