動物園為躲颱風「出奇招」　帶著長腳鳥兒們撤退進廁所

▲動物園為躲颱風出奇招，讓不適合長期關籠的鳥兒躲廁所避難。（圖／翻攝自Instagram／staugalligatorfarm）

記者賈沐蓉／綜合報導

在米爾頓颱風侵襲北美期間，佛州的聖奧古斯汀鱷魚動物園祭出了「躲颱奇招」，將動物園裡的禿鷲等長腳鳥類暫時安置在廁所內，其中也包括瀕危的非洲禿鸛。當時園區因為颱風而暫時關閉，牠們又不適合一直待在籠中，於是閒置又堅固的廁所成了最好的選擇。鳥兒也很快適應新環境，有些甚至在廁所裡發現了新的娛樂。

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▲禿鷲們站在洗手台上，對自己的鏡中倒影充滿興趣。（圖／翻攝自Instagram／staugalligatorfarm）

綜合外媒報導，明明昨天還是陽光普照的好天氣，現在卻下著傾盆大雨。飼育員們抱著一隻隻濕透的「落湯鳥」，前往園區內的廁所安置，牠們一進入乾燥的室內，就急著開始搧動翅膀，似乎是希望羽毛能趕快乾。其中園區的「元老級員工」非洲禿鸛也在避難名單中，牠也很快就適應了避難所的環境，在隔間裡自在的享用樹葉大餐。

在躲颱風期間，鳥兒們也很擅長自娛自樂，例如禿鷲就對洗手檯上的鏡子產生了濃厚的興趣，而非洲禿鸛在搞懂廁所自動出紙機的用法後，也很快獲得了一個新玩具。等風雨停止後，園區進行了一段時間的清理與重建，最後鳥兒也都安全的回到屬於自己的家中。員工們把這段紀錄放上粉專後，許多粉絲紛紛對動物園獻上祝福「注意安全！」、「對這些了不起的飼育員感到驕傲」、「感謝大家的付出！」。

▲躲在廁所裡的非洲禿鸛，是動物園的元老成員。（圖／翻攝自Instagram／staugalligatorfarm）