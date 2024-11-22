桃園屠狗案乳牛汪9口「全部到家」！　瑟縮狗媽在新家嗨咬玩具

▲剛進入收容所的狗媽媽，非常害怕的瑟縮在角落。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

桃園觀音區日前破獲非法狗肉屠宰場，當時母帶子乳牛汪一家九口瑟縮的畫面，讓許多人心碎，然而最近傳來好消息，9隻狗狗包括狗媽媽都「到家了」，新家人非常疼愛牠們，也讓這些曾經經歷可怕過去的毛孩們一掃陰霾，以後只有幸福與家人滿滿的愛。

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▲被救出的幼犬「捷音」躺在顧客懷中，絲毫不怕生。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

今年9月桃園動保處在觀音區破獲一所非法狗肉屠宰場，當時動保處接到屠宰場老闆丈夫的檢舉，在現場救出28隻狗，其中包含母帶子乳牛汪一家九口，幼犬們才1個半月大左右，媽媽面對人時則非常緊張，總是害怕地縮在角落發抖，小狗們就趴在身邊喝奶。

「浪浪別哭」與「米樂協會」前往收容所將狗狗們帶出，而照顧這一家九口並不容易，其中一隻名叫「小番茄」的幼犬因為搶不到奶，導致身體非常虛弱，大家一度以為牠會死在離開的車程上，幸好後來牠還是堅強的撐了過來。浪浪別哭幫狗狗們調養身體，特地把一些已經吃飽的幼犬暫時抱開，讓其他小狗們有機會喝奶，同時也不忘替狗媽媽準備營養品補身體。

狗媽媽茵音起初散步時只會「原地石化」，後來開始慢慢適應人類生活，到後來能自在的在草地上奔跑，甚至還認識了其他的狗朋友，帶去看獸醫時也表現良好，身體狀況也進步許多，變成了一隻健康的狗狗。

▲桃園屠狗案中被救出的乳牛汪一家九口，現在都已經找到了新家。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

大約一個月後母子們的身體狀況都足夠穩定，浪浪別哭才開始送養，除了其中2隻由米樂協會接手，曾經情況危急的「小番茄」被老闆娘帶回家照顧，其他的狗狗都分散至不同的分店送養，而隨著寶寶們一一找到家，最後一位狗媽媽「茵音」也順利「回家了」，還在新家自在地咬玩具玩耍，對照顧這一家子的志工來說，實在是令人振奮的好消息。

網友們也在浪浪別哭的臉書粉專上留言祝福狗狗們「感謝所有的領養人」、「真為牠們開心」、「從差點進人類的胃裡，變成走進人類的心裡」。

▲幼犬之一的琴音，萬聖節時打扮成小魔女的樣子。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲知音在店裡等待送養時，頑皮地啃鞋帶。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）





▲琴音把玩具箱當成床墊，露出肚皮呼呼大睡。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）