台北市立動物園迎侏儒河馬Thabo　一進檢疫舍頭埋水盆狂飲

▲Thabo已經住進檢疫舍。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

泰國侏儒河馬「彈跳豬」成為國際巨星，台北市立動物園也迎來侏儒河馬新成員，為的是推動全球動物園間的物種保育合作，也維護瀕危物種的基因多樣性。這隻來自新加坡動物園Mandai Wildlife Group的侏儒河馬叫做Thabo，今年2歲多是個小男生，經過1個月的檢疫期後將擇期與大家見面。

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▲Thabo順利抵達台灣。（圖／台北市立動物園提供）

Thabo11月19日順利抵達台灣，牠的名字在南非恩古尼語中是「開心」與「愉悅」的意思，台北市立動物園也期待這隻年輕的侏儒河馬，能為保育工作帶來希望與正能量。侏儒河馬（Hexaprotodon liberiensis）原本分布於西非，是一種瀕危物種，目前野外數量正在快速減少，主要面臨棲地喪失、非法獵捕，以及人類活動干擾等威脅。

侏儒河馬在野外是不易觀察的物種，野外數量減少也讓牠們成為保育工作中的優先物種之一。根據國際自然保育聯盟(IUCN)統計，侏儒河馬目前被列為「極危」極需保育物種，僅有少數區域的族群能夠倖存。

▲Thabo進到台北市立動物園，經過1個月的檢疫期就能擇期亮相。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園非洲動物區目前有2母1公的侏儒河馬，其餘家族分族群居住在壽山動物園、台東池上牧野、頑皮世界野生動物園及旅居美國微風灣動物園Gulf Breeze Zoo。為了強化侏儒河馬的域外保育工作，台北市立動物園參與全球多個動物園跨區域物種協調與管理計畫，透過動物園間的合作，確保這些珍稀物種能持續繁衍與生存，強化保存物種基因的多樣性。

▲Thabo目前適應良好。（圖／台北市立動物園提供）