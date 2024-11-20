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黑面琵鷺中毒送慈愛動物醫院治癒　8個月後變「颱琵」乘風返台

▲黑面琵鷺中毒遭救康復　野放後搭上山陀兒飆車85公里「變颱琵」。（圖／慈愛動物醫院提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲年初台南的黑面琵鷺肉毒桿菌中毒，康復野放後居然搭上山陀兒颱風抵台過冬。（圖／慈愛動物醫院提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

今年1月，民眾發現台南市一隻黑面琵鷺全身無力癱軟在魚塭，疑似有肉毒桿菌中毒的跡象。經熱心市民通報後，這隻候鳥被迅速送往慈愛動物醫院接受治療，經獸醫診治確定為肉毒桿菌中毒，並替牠進行緊急治療。經過漫長的療程與野放訓練後，牠順利返回大自然生活。

今年山陀兒颱風侵台時，屏科大鳥類生態研究室發現牠乘著時速85公里的氣流「颱風」抵台，並獲得「颱琵」的暱稱，對致力於救助野生動物的醫療團隊而言，這是非常令人振奮的喜事。

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▲黑面琵鷺中毒遭救康復　野放後搭上山陀兒飆車85公里「變颱琵」。（圖／慈愛動物醫院提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑面琵鷺正在接受點滴治療，全身癱軟只能平躺。（圖／慈愛動物醫院提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

慈愛動物醫院表示，得知當黑面琵鷺送來時，身體出現癱軟無力、翅膀無法張開、呼吸困難等肉毒桿菌中毒症狀，於是緊急替牠進行點滴治療，等牠的健康狀況穩定後，便轉由台南市野鳥學會志工將牠送至生物多樣性研究中心，進行野放訓練與生存能力評估，替未來重返自然做準備，經過一段時間的訓練後，這隻編號N83的黑面琵鷺於1月26日繫上發報器及腳環，一起與其他幾隻完成康復的黑面琵鷺於安南區野放。

▲黑面琵鷺中毒遭救康復　野放後搭上山陀兒飆車85公里「變颱琵」。（圖／慈愛動物醫院提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲經過一段時間治療的黑面琵鷺，已經恢復到可以自行站立。（圖／慈愛動物醫院提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後屏科大鳥類生態研究室持續追蹤N83的動向，發現牠曾在中國、韓國一帶出沒，今年10月初更是乘著山陀兒颱風，以時速85公里的速度「飆車」抵達高雄小港度冬，被網友們賜予「颱琵」暱稱。近日也有鳥友發現颱琵於台灣棲地活動的蹤跡，對於曾幫助過牠的慈愛動物醫院與其他救傷單位，這份重逢就是他們最大的驚喜。

▲黑面琵鷺中毒遭救康復　野放後搭上山陀兒飆車85公里「變颱琵」。（圖／慈愛動物醫院提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲N83野放後於今年10月乘著颱風再次抵台，被網友賦予「颱琵」的稱號。（圖／慈愛動物醫院提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

慈愛動物醫院的金華分院自成立以來，35年來累積了豐富的野鳥救護經驗，並延伸至其他野生動物的救護，包括鼠兔、禽類、松鼠與刺蝟等多種動物。每年救治許多受傷與生病的野生動物，讓它們重獲新生。尤其是對於黑面琵鷺這類瀕危物種，醫療團隊始終以細心、專業的態度投入救治，深刻體會到生命的珍貴與生態保育的責任。

▲黑面琵鷺中毒遭救康復　野放後搭上山陀兒飆車85公里「變颱琵」。（圖／慈愛動物醫院提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲N83：謝謝曾經幫助我我的人類們！（圖／慈愛動物醫院提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 台南黑面琵鷺救援動物保育康復

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