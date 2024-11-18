橘貓跳上抽油煙機當寶座　飼主「擔心負重」意外釣出品牌官方回應

▲橘貓把抽油煙機當成自己的「寶座」，飼主卻很擔心機器的負重。（圖／翻攝自Ｘ／猫整体 キュベレイ）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本橘白貓阿柴（チャイ）對家裡的抽油煙機情有獨鍾，最喜歡跳到上方的平台休息，飼主非常擔心機器的負重問題，於是在自己的Ｘ帳號內發文提問，意外在網友間掀起討論熱潮，該則貼文的點閱率已經超過2000萬。最驚喜的是後來抽油煙機品牌的官方帳號真的回覆了這個問題，並幽默的表示「請避免喵皇上去」。

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▲阿柴：這個位置朕很滿意～（圖／翻攝自Ｘ／猫整体 キュベレイ）

飼主在X帳號上分享的照片，可見阿柴趴在抽油煙機的平台頂端，看起來十分滿意這個「寶座」，並斜眼瞄著正在拍照的貓奴，似乎在說著「幹嘛？這裡很舒服啊！」。雖然阿柴看起來對「寶座」相當滿意，但牠的體重在貓界中屬於重量級選手，因此飼主非常擔心機器是否能負荷，於是在推文中寫到「我很擔心抽油煙機的負重，請教教我吧」，還標註了廠商。

平時的阿柴就很喜歡爬高高，甚至在家中大門頂部「飛簷走壁」都沒問題，年輕時甚至會把自己卡在拉門與天花板間的縫隙中。這則「貓咪霸占抽油煙機頂部」的推文一出現，立刻引發廣大貓奴的熱烈討論，紛紛曬出自家「征服」機器頂部的照片。

▲在大門頂部跑酷的阿柴。（圖／翻攝自Ｘ／猫整体 キュベレイ）

飼主發文隔日官方帳號也轉發了該則推文，並親切的回應「這裡並不是設計用來置物的區域，為了安全起見，請避免讓貓皇上去」。不過叛逆的貓奴們紛紛在評論區抗議「可是我家超愛」、「貓：真的很喜歡待在這裡啊～」。不過阿柴的飼主事後已經在平台周圍加裝檔板，阻止自家主子再度跑上去。

▲飼主買來了塑膠檔板，要阻止貓咪爬上不該去的地方。（圖／翻攝自Ｘ／猫整体 キュベレイ）

▲完成「防貓裝置」的抽油煙機。（圖／翻攝自Ｘ／猫整体 キュベレイ）