ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

黑冠麻鷺夫婦「災後重建」　老公選樹枝「終於合格」老婆沒退貨

記者賈沐蓉／採訪報導

台北市某公園的黑冠麻鷺夫妻在颱風後「災後重建」，一開始老公因叼錯樹枝慘遭太太丟掉退貨，不過最近老公的選材技術進步許多，這天牠叼樹枝回家時，也首次通過老婆的檢查，目前夫妻倆的新巢也已經大致完工。

▲黑冠麻鷺夫婦災後重建後續！　老公選樹枝「終於合格」老婆沒退貨。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑冠麻鷺夫婦重建自己的新家，這次老公找的建材終於沒被退貨。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友米迷發現這對逗趣的「地瓜夫妻」，便開始記錄牠們的「災後重建生活」，一開始老公找到的樹枝太細了，立刻遭妻子狠瞪退貨。最近米迷紀錄到，黑冠麻鷺老公從巢上飛下，抓抓頭後就扭著脖子開工找建材，幸好先前颱風吹落的樹枝仍有不少，讓老公可以輕鬆的找到材料，叼回家後太太先是咬住樹枝的另一端，像是在檢查這根「新建材」有沒有合格，而老公選的樹枝終於首次成功通過老婆「嚴格審查」，成為鳥巢的一部份。

▲黑冠麻鷺夫婦災後重建後續！　老公選樹枝「終於合格」老婆沒退貨。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑冠麻鷺老公：抓抓頭，開始找樹枝啦～（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑冠麻鷺夫婦災後重建後續！　老公選樹枝「終於合格」老婆沒退貨。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑冠麻鷺太太仔細檢查樹枝是否合格。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據米迷的觀察，目前黑冠麻鷺夫婦的「重建工程」已經持續了2周，牠們原本在楓香樹上蓋新家，由於新巢會被太陽直射，最後還是轉移回舊巢所在的茄冬樹築巢，現在牠們的新居也來到最後的修補階段，不久後就能完工。網友們則在貼文區祝福這對夫妻「太辛苦了…希望不要再被颱風影響」。

▲黑冠麻鷺夫婦災後重建後續！　老公選樹枝「終於合格」老婆沒退貨。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鳥夫婦們努力出門找建材。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

黑冠麻鷺主要分布於東南亞、南亞及東亞南部，以節肢動物、蝸牛、蛙、蜥蜴、小型哺乳動物為食。由於牠們的背部外型與地瓜相似，再加上行動緩慢，被人們賦予「地瓜」、「大笨鳥」等綽號。

▲黑冠麻鷺夫婦災後重建後續！　老公選樹枝「終於合格」老婆沒退貨。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑冠麻鷺老公努力撿拾建材。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 黑冠麻鷺

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

黑冠麻鷺夫婦「災後重建」　老公叼樹枝遭老婆「丟掉退貨」

蘇卡達象龜洗藥浴意外變「烏龜湯」　泡在碗公瞇眼享受

斑鳩媽媽天線上築巢「佛系育兒」　蛋滾鳥窩外完全不知

起床發現蛇頸龜「脖子掛水缸」詭瞪眼　飼主嚇醒：怕牠死掉

柴柴合照「厚鬆餅堡」一臉厭世　奴才笑：最近麥當勞員工表情

「天外飛龜」砸碎擋風玻璃駕駛嚇壞　網友：誰亂丟道具啊！

操場見「妹妹頭怪鳥」餓到搖晃　檢查揭真實身分…秒準備鮮魚大餐

爸爸來接你了！罹癌飼主痊癒奔收容所　汪隔750天重逢衝懷裡撒嬌

蘇卡達象龜洗藥浴意外變「烏龜湯」　泡在碗公瞇眼享受

6公尺蟒蛇擁有「絕美鱗片」　太陽光下呈寶藍色還有漸變效果

蘇卡達象龜洗藥草浴「變龜湯」　躺碗公泡褐色湯汁瞇眼享受

颱風來襲風強雨驟，白腹鰹鳥插翅難飛

斑鳩「誤闖」高中教室停鉛筆盒　同學嚇到爆粗口牠亂竄躲佈告欄

麥當勞柴柴

信義巧遇3白鼻心靈活爬水管　化身「超萌忍者」排隊趴趴走

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

信義區驚見「白鼻心1家3口」排隊走電線桿　靈活爬水管身影超萌！

【無意間被洗腦】灰鸚鵡被APT.入侵偷偷哼唱

早上聽見去公園！拉拉驚覺「被騙去上班」　氣到不走路變狗狗拖把

陸龜越獄失敗四腳朝天躺地掙扎　同伴「龜突猛進」幫牠翻回正面

狗狗待收容所7個月終於回家　雙手緊抱主人大腿：好想你

獸醫系上課「邊牧同學沒在聽」　課堂報告牠在講台前跟阿金打鬧

出國旅行遇浪浪追車　她霸氣跨國領養「等7個月幸福一輩子」

黑冠麻鷺夫婦「災後重建」　老公選樹枝「終於合格」老婆沒退貨

柴犬下雨天硬要出門散步　風超大被吹到貼牆牠轉身想回家

淡江學子熱心照護奶貓　新北動保處招募代養家庭

奇怪動物「趴在地上」一跳一跳逛街險遭輾　網友認出是「鼯猴」

指令輸入失敗！比熊寶寶一聽「坐下」　四肢開開趴地秒變地毯

白柴歐巴5年前後對比　長出超厚圍巾、腮幫子「眼神一樣派」

爸爸來接你了！罹癌飼主痊癒奔收容所　汪隔750天重逢衝懷裡撒嬌

賴清德與學生對談連答11題問到飽　搞怪合照博滿堂彩

王志煊國際賽初登板「緊張到腳酸」　完成一人左任務很亢奮

江國豪兩保送緊張到心跳加快　林岳平關鍵信心喊話奏效

戴培峰開轟！2大超商應援中華隊　推買1送1、氣泡酒加1元多1件優惠

台灣人壽坦承遭保戶「詐領2390萬元」！已聲請假扣押：絕不寬貸

台灣明對澳洲之戰搶勝　派郭俊麟先發！

柳仲逸感謝選手沒有放棄　朴成韓致勝安「驚心動魄」

「下次討回來！」陳柏清對總教練抱歉　曝朱育賢暖心舉動

婦護女兒用肉身擋！慘遭亂刀砍死　鄰居不捨揭前夫暴行

牛棚放火遭韓國翻盤　多明尼加教頭仍給選手肯定

寵物動物熱門新聞

操場驚見妹妹頭怪鳥！牠餓到搖晃

飼主抗癌成功　衝收容所接愛犬回家

象龜洗藥浴　泡在碗公變「煲湯」

蟒蛇擁有絕美鱗片　光照呈寶藍色

柴犬硬要散步　被風吹撞牆奔回家

狗狗走失7個月　重聚緊緊抱住媽媽

比熊搞錯指令　聽坐下趴成小狗地毯

鸚鵡嗨唱APT！偷偷自學還加歌詞

獸醫系上課汪不聽報告　揪伴玩瘋

阿金拆爆金紙　土地公前罰坐懺悔

出國遇浪浪追車　她霸氣跨國領養

來玩捉迷藏！逼真雕像藏身動物園

小橘貓浮誇哭餓　食量是同胎2倍

象龜越獄失敗躺地　同伴突進翻正

讀者迴響

熱門新聞

操場驚見妹妹頭怪鳥！牠餓到搖晃

飼主抗癌成功　衝收容所接愛犬回家

象龜洗藥浴　泡在碗公變「煲湯」

蟒蛇擁有絕美鱗片　光照呈寶藍色

柴犬硬要散步　被風吹撞牆奔回家

狗狗走失7個月　重聚緊緊抱住媽媽

比熊搞錯指令　聽坐下趴成小狗地毯

鸚鵡嗨唱APT！偷偷自學還加歌詞

獸醫系上課汪不聽報告　揪伴玩瘋

阿金拆爆金紙　土地公前罰坐懺悔

出國遇浪浪追車　她霸氣跨國領養

來玩捉迷藏！逼真雕像藏身動物園

小橘貓浮誇哭餓　食量是同胎2倍

象龜越獄失敗躺地　同伴突進翻正

怪動物趴地逛街險遭輾　真實身分曝

熱門寵物影片

更多
蘇卡達象龜洗藥草浴「變龜湯」　躺碗公泡褐色湯汁瞇眼享受

蘇卡達象龜洗藥草浴「變龜湯」　躺碗公泡褐色湯汁瞇眼享受

颱風來襲風強雨驟，白腹鰹鳥插翅難飛

颱風來襲風強雨驟，白腹鰹鳥插翅難飛

斑鳩「誤闖」高中教室停鉛筆盒　同學嚇到爆粗口牠亂竄躲佈告欄

斑鳩「誤闖」高中教室停鉛筆盒　同學嚇到爆粗口牠亂竄躲佈告欄

麥當勞柴柴

麥當勞柴柴

信義巧遇3白鼻心靈活爬水管　化身「超萌忍者」排隊趴趴走

信義巧遇3白鼻心靈活爬水管　化身「超萌忍者」排隊趴趴走

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面