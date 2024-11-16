黑冠麻鷺夫婦「災後重建」　老公選樹枝「終於合格」老婆沒退貨

記者賈沐蓉／採訪報導

台北市某公園的黑冠麻鷺夫妻在颱風後「災後重建」，一開始老公因叼錯樹枝慘遭太太丟掉退貨，不過最近老公的選材技術進步許多，這天牠叼樹枝回家時，也首次通過老婆的檢查，目前夫妻倆的新巢也已經大致完工。

▲黑冠麻鷺夫婦重建自己的新家，這次老公找的建材終於沒被退貨。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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網友米迷發現這對逗趣的「地瓜夫妻」，便開始記錄牠們的「災後重建生活」，一開始老公找到的樹枝太細了，立刻遭妻子狠瞪退貨。最近米迷紀錄到，黑冠麻鷺老公從巢上飛下，抓抓頭後就扭著脖子開工找建材，幸好先前颱風吹落的樹枝仍有不少，讓老公可以輕鬆的找到材料，叼回家後太太先是咬住樹枝的另一端，像是在檢查這根「新建材」有沒有合格，而老公選的樹枝終於首次成功通過老婆「嚴格審查」，成為鳥巢的一部份。

▲黑冠麻鷺老公：抓抓頭，開始找樹枝啦～（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑冠麻鷺太太仔細檢查樹枝是否合格。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據米迷的觀察，目前黑冠麻鷺夫婦的「重建工程」已經持續了2周，牠們原本在楓香樹上蓋新家，由於新巢會被太陽直射，最後還是轉移回舊巢所在的茄冬樹築巢，現在牠們的新居也來到最後的修補階段，不久後就能完工。網友們則在貼文區祝福這對夫妻「太辛苦了…希望不要再被颱風影響」。

▲鳥夫婦們努力出門找建材。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

黑冠麻鷺主要分布於東南亞、南亞及東亞南部，以節肢動物、蝸牛、蛙、蜥蜴、小型哺乳動物為食。由於牠們的背部外型與地瓜相似，再加上行動緩慢，被人們賦予「地瓜」、「大笨鳥」等綽號。

▲黑冠麻鷺老公努力撿拾建材。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）