黑冠麻鷺夫婦「災後重建」　老公叼樹枝遭老婆「丟掉退貨」

記者賈沐蓉／採訪報導

康芮颱風過後，網友「米迷」發現台北市公園一對黑冠麻鷺正忙著重建家園，牠們的鳥巢因為強風暴雨毀壞，當老婆正忙著撿拾樹枝時，一旁的老公也在旁邊幫忙挑建材，卻因叼來的樹枝太細慘遭「退貨」。

▲康芮颱風過境後，黑冠麻鷺夫妻的巢被狂風暴雨破壞。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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米迷分享的影片中，可以發現黑冠麻鷺太太叼著一根粗樹枝，飛上舊巢旁的楓香樹替新家「打地基」，一旁邊的丈夫也想幫忙，精挑細選了一根樹枝飛去築巢，結果太太發現叼來的建材太細，直接叼走丟掉。其實這對夫妻並非第一次重新蓋房，之前颱風山陀兒襲台時，牠們的巢就曾被摧毀過。

▲黑冠麻鷺太太：我給大家示範一次，築巢打地基要用這種粗樹枝！（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑冠麻鷺丈夫努力找建材。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

兩隻黑冠麻鷺的有趣互動吸引了許多人關注，不少人都暱稱黑冠麻鷺是「地瓜」，在留言區開「地瓜夫婦」的玩笑，「太太：小樹枝丟掉」、「阿呆就是阿呆，努力呀！」也有人在自己家附近見到「地瓜」在殘支斷木旁思考鳥生。

▲黑冠麻鷺太太：新家很快就蓋好了，厲害吧！。（圖／網友米迷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）