愛犬們颱風天「堅持出門」　奴才崩潰冒風雨「捨命陪主子」

記者賈沐蓉／綜合報導

康芮颱風侵台期間，仍有不少狗主子仍「堅持出門」，即使豪雨是能讓牠們瞬間淋成「落湯狗」，狂風可以把表情吹歪，都沒辦法澆散牠們對散步的熱情，而辛苦的奴才們只好「捨命陪主子」，被愛犬拉著在狂風暴雨中奔跑，回家後還得幫牠們洗香香。

▲柴柴：就算是颱風，也不能阻止我出門尿尿！（圖／iamshibaollie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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颱風夜中，柴犬奧利身穿雨衣，儘管風已經大到把雨水吹得歪斜，牠還是一定要出門上廁所，臉上堅定的神情彷彿在說「誰都不能阻擋我」。另一隻哈士奇則拖著飼主在風雨中狂奔，絲毫不在意自己下一秒就會變得溼答答，後面的奴才也樂在其中，一起跟著愛犬「擁抱颱風」，當然回家後就馬上去洗澡了。

▲一人一狗在風雨中快樂的奔跑，但回家也要馬上洗澡。（圖／xin806提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

薩摩耶搗灰也出門「挑戰強風」，縱然身邊的樹叢已經被吹的東倒西歪，仍堅持自己的散步計畫，原本笑瞇瞇的表情也被暴風吹歪，身上的白毛也被吹得變形。這些狗狗們颱風天堅持散步的影片也吸引大批網友留言「只要地球沒有毀滅，柴犬都要出門」、「回家狗狗一定要擦乾擦超久」、「誰都不可以阻止我散步」。

▲薩摩耶：我是誰？我在哪？（圖／daohui_samoyed提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）