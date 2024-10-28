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貼心小貓每天叼「粉色山茶花」送馬麻　找不到還有替代品　

▲紐西蘭貓貓每天「叼粉色小花」　回家放馬麻身邊：這個給你～（圖／翻攝自Instagram／fiddy_flowercat）

▲貓咪從花園叼來粉色山茶花，送給自家奴才。（圖／翻攝自Instagram／fiddy_flowercat）

記者賈沐蓉／綜合報導

紐西蘭的貓咪費迪（Fiddy）有個特殊的習慣，那就是每天都會帶花回來送給馬麻，某天這個可愛的舉動被牠的飼主錄下，並放上了愛貓的Instagram，立刻吸引許多網友觀看，現在已經有將近278萬次的點閱率。

▲紐西蘭貓貓每天「叼粉色小花」　回家放馬麻身邊：這個給你～（圖／翻攝自Instagram／fiddy_flowercat）

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▲費迪：這是我跟我的戰利品，厲害吧～（圖／翻攝自Instagram／fiddy_flowercat）

在費迪的IG影片中，可以看到牠叼著一朵粉色山茶花，從遠處向鏡頭後的飼主走過來，接著把花放在離馬麻附近不遠的地毯上，等自家貓奴撿起花後，就可以看到旁邊的木桌上滿是同樣的花朵，這些全都是費迪的「戰利品」。飼主也在影片中暱稱費迪為「她的小花匠」，每個季節都會將「牠能找到最美的花」帶給自己。

▲紐西蘭貓貓每天「叼粉色小花」　回家放馬麻身邊：這個給你～（圖／翻攝自Instagram／fiddy_flowercat）

▲費迪：馬麻～這是今天最漂亮的花，給你。（圖／翻攝自Instagram／fiddy_flowercat）

3年前費迪也是靠「送花攻勢」收服馬麻的心，當時牠每天都會咬著花出現飼主家的陽台外，最後馬麻也被這隻小貓融化，主動開門讓費迪進屋。費迪去看獸醫才發現已經懷孕，後來生下3隻貓寶寶，目前小貓都已經長大並送養給好人家，而費迪則繼續留在馬麻身邊。儘管一人一貓已經搬離他們最初相遇的房子，但費迪還是會每天叼花回家。

▲紐西蘭貓貓每天「叼粉色小花」　回家放馬麻身邊：這個給你～（圖／翻攝自Instagram／fiddy_flowercat）

▲費迪的孩子們，現在都已經在送養家庭開啟新生活。（圖／翻攝自Instagram／fiddy_flowercat）

不過山茶花也不是一直都有，偶爾費迪找不到花時，就會咬樹枝回來給馬麻，網友說費迪是隻「暖貓」，紛紛在留言區評論「啊啊，我的心被牠融化了」、「她是位小仙女」。幾位有類似經驗的貓奴羨慕的表示「牠只會叼死鳥跟老鼠給我...」、「我家貓剛剛說『人類，自己去拿！』」。

《ETtoday寵物雲》提醒您，雖然費迪的行為非常療癒人心，但放養對毛孩並不安全，此外雖然山茶花無害害，但許多常見花卉都對貓咪有毒，還是不要任意讓牠們接觸比較好喔。

▲紐西蘭貓貓每天「叼粉色小花」　回家放馬麻身邊：這個給你～（圖／翻攝自Instagram／fiddy_flowercat）

▲偶爾找不到花時，費迪就會叼樹枝給馬麻。（圖／翻攝自Instagram／fiddy_flowercat）

 

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關鍵字： 貓咪暖心fiddy_flowercat

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