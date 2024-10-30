黑天鵝家族糊塗「逛馬路」　5顆「灰毛球」車陣中緊跟爸媽

▲迷糊黑天鵝馬路帶著5隻小寶寶逛大街，當地警察與野鳥救援團體出動救援。（圖／翻攝自Facebook／Western Australian Seabird Rescue）

記者賈沐蓉／綜合報導

澳洲西部野生黑天鵝一家7口在馬路上「逛大街」，當時正值交通尖峰時刻，於是附近的警察與野鳥救援團體迅速展開救援任務。

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▲警察們與救援志工正在商量救援方式。（圖／翻攝自Facebook／Western Australian Seabird Rescue）

根據西澳洲海鳥保護協會(Western Australian Seabird Rescue)在臉書分享的貼文，黑天鵝爸媽帶著5隻雛鳥在路中央移動，5隻寶寶緊跟爸媽身邊，遠遠看就像一群小毛球在移動。海鳥保護協會志工與警方到場後，立刻請附近民眾協助，站在車道擋住黑天鵝家族的移動路線，再由志工將牠們帶進運輸籠。

▲黑天鵝一家被送進運輸籠，準備帶去合適的地點放生。（圖／翻攝自Facebook／Western Australian Seabird Rescue）

▲黑天鵝寶寶：叔叔阿姨要帶我們去哪裡～（圖／翻攝自Facebook／Western Australian Seabird Rescue）

黑天鵝們被帶往牧人湖公園(Herdsman Lake Regional Park)放生，當運輸籠打開後，天鵝爸媽們第一個下水，5隻寶寶則排成一列緊跟在後，最終一家7口游離岸邊，順利結束這場驚魂記。志工們幽默笑說，「放心，牠們沒被逮捕。」。

黑天鵝一家的故事也引來許多網友在留言區評論，「大家都幹得漂亮！」、「等不及看到放生影片！」也有當天路過現場的人現身說法「各位都做得好，當天我開車路過，但已經有很多人在幫忙了」。

▲黑天鵝一家在湖中優游。（圖／翻攝自Facebook／Western Australian Seabird Rescue）