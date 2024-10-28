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黑柴萬聖節「扮垃圾車」　遇到正版興奮鳴笛「嗷嗚～」

記者賈沐蓉／採訪報導

新北市街頭出現「迷你垃圾車」遇到「正版垃圾車」的可愛場景，原來這正是10歲的黑柴「麻尼」的萬聖節裝辦，只見牠遠遠聽到垃圾車的聲音就「嗷嗚～」一展歌喉，清潔人員也忍不住「嗷嗚」一聲回應，整個過程都被爸媽錄下，上傳到臉書社團後吸引了大批網友留言。

▲萬聖節黑柴「扮垃圾車」　上街遇到正版興奮鳴笛：嗷嗚～（圖／wood.dog_money提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑柴裝扮成垃圾車參加萬聖節活動，結果遇到「正版」。（圖／wood.dog_money提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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麻尼身上穿的垃圾車裝不僅車頂燈會閃，車尾甚至還細致的放了藍色廚餘桶，當牠一聽到垃圾車的音樂，就立刻開始「鳴笛」發出嗷嗚嗷嗚的叫聲，連車上的清潔人員也被麻尼的聲音逗樂，麻尼得到回應也轉頭看向爸媽，露出開心的笑容。

▲萬聖節黑柴「扮垃圾車」　上街遇到正版興奮鳴笛：嗷嗚～（圖／wood.dog_money提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲清潔人員目光一直被麻尼吸引。（圖／wood.dog_money提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

麻尼媽媽在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，麻尼本來就是垃圾車的「瘋狂粉絲」，平常聽到垃圾車音樂就會唱歌，在外面遇到還會特地停下來看，因此才有裝扮成垃圾車的點子。這次的垃圾車裝也是爸媽親手製作，由爸爸做骨架，媽媽處理外觀，出門前還特地放垃圾音樂「預演」，結果麻尼超配合，開始嗚嗚汪汪的唱歌。

▲萬聖節黑柴「扮垃圾車」　上街遇到正版興奮鳴笛：嗷嗚～（圖／wood.dog_money提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麻尼：嗷嗚嗚嗚～～（圖／wood.dog_money提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

麻尼除了是垃圾車狂粉，也是樹枝愛好者，之前牠曾咬超長樹枝回家，卻因為太長在門口卡住，爸爸想幫忙喬位子，結果被低吼警告。這則「垃圾車遇上垃圾車」的有趣影片也讓網友們紛紛在留言區評論，「太有『柴』了！！」、「他成功引起司機清潔員的注意了」、「司機也給他一個噢嗚」。

▲萬聖節黑柴「扮垃圾車」　上街遇到正版興奮鳴笛：嗷嗚～（圖／wood.dog_money提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麻尼：誰都不准動我的樹枝！（圖／wood.dog_money提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

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