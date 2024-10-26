嘉義翁屋內「藏百隻雪貂」飢餓打架吃同伴　志工心疼救治幫忙送養

▲台中安置雪貂的中途點，由愛心貂友自發性幫忙。（圖／愛心貂友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

嘉義水上鄉一名老翁家裡繁殖破百隻雪貂，任由牠們在屋內趴趴走，甚至溜出去玩耍、跑到雞舍，讓附近鄰居不堪其擾。嘉義縣家畜疾病防治所獲報稽查，目前已救出80多隻貂，並交由愛貂的愛心民眾、協會團體協助收容。愛貂志工莫小姐透露慘況，表示許多雪貂因營養不良身體瘦小，甚至幫母貂絕育的時候，發現大多數都生過孩子，若沒有盡快幫助牠們，後果可能不堪設想。

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▲有一隻救出來的小雪貂手受傷。（圖／愛心貂友志工莫小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



與嘉義縣家畜疾病防治所會同下，來自高雄的愛貂志工莫小姐與台中王小姐一起到嘉義救援，看到居住環境惡劣十分心疼。莫小姐指出，10月14日救援到46隻、21日再到34隻，今日又聽到防治所寵保科說，還有20幾隻在伯伯家，粗估下來至少有一百隻。其中救出來的幾隻背上有傷痕，傷口直接爛掉，有一隻甚至右手掌快斷掉，正在醫院緊急處理，若狀況沒有好轉恐怕截肢。

▲因為飼養環境擁擠惡劣，雪貂整個骨頭彎曲變形。（圖／愛心貂友志工莫小姐提供）



莫小姐接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，這群貂看起來沒有與人類正常相處過，每一隻都非常怕人，也看似沒有吃飽，帶回家的第一天就狂吃跟睡覺，也有藏食物的動作。送去血檢時，也發現牠們都有貧血狀況，顯示出營養不良。有些因為搶奪食物、爭奪地盤而互相打架，造成多處傷口，身體長期處在發炎狀態，白血球偏高。

▲大批的雪貂被救出來，大多都是營養不良，狀況危急的送醫治療。（圖／愛心貂友志工莫小姐提供）



最讓莫小姐心疼的是，有一隻雪貂狀況最危急，莫名原因一直狂喘氣，所幸經過抽胸腔水、住院治療後，狀況好已出院。莫小姐本身飼養2隻寵物貂，為了幫助這群可憐孩子，特別在家裡騰出空間，協助防治所安置10幾隻貂治療與送養。她的志工朋友王小姐則在台中租一個小套房，收容30幾隻，醫療量能也面臨極限，其他的雪貂也分別送到不同的中途家庭收留，這些都是愛貂的飼主民眾自願自發幫忙。

▲這隻雪貂不幸過世。（圖／愛心貂友志工莫小姐提供）

這群小雪貂已施打晶片、疫苗、結紮與驅蟲，狀況穩定的先送養。莫小姐透露，在幫雪貂絕育時，總能發現很多隻有生過寶寶的跡象，除非遇到年紀很小的才沒有。莫小姐說，雪貂在42天就能生出6～10隻寶寶，若沒有及時摘除子宮，牠們可以一直生下去，再加上過去牠們生活的環境很壅擠、食物匱乏，有的小孩養不活，很可能被同伴吃掉。

▲雪貂繁衍速度很快，一次可生6～10隻寶寶。（圖／愛心貂友志工莫小姐提供）



從煉獄逃出來的大量雪貂孩子，目前正在找家，期盼可以獲得一個溫暖的新家，若想認養的話，可以加入臉書社團，了解領養事宜。莫小姐分享飼養雪貂上的注意事項，像是雪貂是肉食性動物，不適合吃蔬菜水果，避免造成腸胃胰臟問題。另外牠們有牙齒，可能在玩的時候誤傷主人，以及牠們的個性介於狗狗跟貓貓之間，不會亂叫很安靜，如果用心與牠們相處，雪貂也能超級黏人。

▲雪貂非常親人且安靜。（圖／侯大叔寵物攝影提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



雪貂非常適合養在都市，個性安靜與親人，是一種要多陪伴的動物。牠們喜歡在家裡鑽來鑽去，因此家裡的隙縫一定要封起來，避免找不到牠們。最後莫小姐也叮嚀，雪貂屬於特寵，有看特寵的醫院不多且醫藥費比較貴，認養前務必多加注意自身經濟能力狀況。同時也記得要定期帶牠們打疫苗、投餵驅蟲藥。

若想進一步了解狀況與認養，可加入「小貂幼稚園」。

▲希望獲救的孩子盡快找到幸福的新家。（圖／侯大叔寵物攝影提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）