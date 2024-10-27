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臘腸寶寶「攻佔沙發」咬玩具瘋玩　旁邊拉拉眼神有戲：救救偶！

▲臘腸寶寶「攻佔沙發」咬玩具瘋玩　旁邊拉拉眼神有戲：救救偶！（圖／翻攝自TikTok/naynayblevins）

▲臘腸寶寶跑上了原本只有大狗才上得去的沙發，讓旁邊的拉拉手足無措。（圖／翻攝自TikTok/naynayblevins）

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一位女飼主家中新來了一隻迷你臘腸犬寶寶，在媽媽的幫助下牠成功登上沙發玩耍，而沙發上目睹一切的巧克力拉布拉多則看起來一臉震驚，手足無措的看著旁邊正在搗蛋的幼犬，生動又有趣的表情最終也吸引許多網友關注。

▲臘腸寶寶「攻佔沙發」咬玩具瘋玩　旁邊拉拉眼神有戲：救救偶！（圖／翻攝自TikTok/naynayblevins）

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▲巧克力拉拉：現在...這隻該怎麼辦？（圖／翻攝自TikTok/naynayblevins）

飼主在TikTok上分享的影片中，小狗順著媽媽特別放的樓梯爬上沙發，而旁邊的拉拉連動都不敢動，只敢先看看在旁邊瘋玩的幼犬，完全不敢相信牠會出現在這裡，接著在沙發上的兩隻腳還尷尬的動了幾下，最後眼神飄向媽媽求救，哀怨的表情似乎在抗議「你不管管嗎？」。

@naynayblevins Most days she hates the puppy. #chocolatelab #dachshund #miniweenie #dogsoftiktok ♬ oh my god bruh oh hell na man

除了影片中的巧克力拉拉，家裡其實還有一隻巨大的乳牛汪，2隻狗狗都對臘腸寶寶都很溫柔，當小狗想玩耍牠們都會很給面子的陪玩，即使尾巴被亂咬亂扯也不會生氣，甚至還會叼著狗狗玩具跟一起玩拔河，最後再配合的鬆口，刻意讓小狗搶下戰利品。

▲臘腸寶寶「攻佔沙發」咬玩具瘋玩　旁邊拉拉眼神有戲：救救偶！（圖／翻攝自TikTok/naynayblevins）

▲乳牛汪：帶孩子真是太累了。（圖／翻攝自TikTok/naynayblevins）

▲臘腸寶寶「攻佔沙發」咬玩具瘋玩　旁邊拉拉眼神有戲：救救偶！（圖／翻攝自TikTok/naynayblevins）

▲臘腸寶寶與巧克力拉拉在玩拔河，但大狗總是會放水。（圖／翻攝自TikTok/naynayblevins）

不過大狗們還是會覺得幼犬很煩，於是臘腸寶寶爬不上來的沙發就成為暫時的避風港，結果媽媽放的樓梯讓這塊淨土也被「佔領」，因此才有了這則搞笑的影片，影片也吸引許多網友的評論，不少人對大狗狗表示同情「可憐的狗狗」、「眼神說明了一切」、「牠一定感覺到了偏心」。

▲臘腸寶寶「攻佔沙發」咬玩具瘋玩　旁邊拉拉眼神有戲：救救偶！（圖／翻攝自TikTok/naynayblevins）

▲臘腸寶寶：其實我們平常感情都不錯啦！（圖／翻攝自TikTok/naynayblevins）

▲臘腸寶寶「攻佔沙發」咬玩具瘋玩　旁邊拉拉眼神有戲：救救偶！（圖／翻攝自TikTok/naynayblevins）

▲大狗狗與臘腸寶寶一起出去玩，小狗甚至還沒大狗的腿高。（圖／翻攝自TikTok/naynayblevins）

 

關鍵字： 臘腸狗拉布拉多

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