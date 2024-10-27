屏東企鵝寶寶是「颱風之子」命名小山陀　上班黏爸身邊講悄悄話

▲剛出生的馬可羅尼企鵝寶寶，灰灰一團的被毛巾包裹住。（圖／翻攝自Facebook／屏東國立海洋生物博物館 ）

記者賈沐蓉／綜合報導

屏東國立海洋生物博物館誕生了一隻馬可羅尼企鵝寶寶，因為是在山陀兒颱風時出生的，於是被命名為「小山陀」。剛出生的牠還是灰撲撲一團，看起來就像顆小煤球，但現在將近1個月大已經換上了黑白兩色的羽毛，與爸媽一起上班亮相，乖巧模樣融化了海生館人員的心。

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海生館在臉書粉專上的分享，剛出生的小山陀被毛巾包著放在盆中，發出宏亮的「啾啾」叫，這時企鵝寶寶看起來就是黑灰色的一小團，神似動畫《神隱少女》中的小煤炭，而在經過快一月的成長後，現在的小山陀「放大」了好幾倍，身上的羽毛也變成明顯的黑白配色，但如果要長出馬可羅尼企鵝特有的金眉毛，就還要再等等。

▲小山陀：把拔～我什麼時候才能長出帥氣的金眉毛？（圖／翻攝自Facebook／屏東國立海洋生物博物館 ）

現在小山陀已經跟著爸媽一起正式展出，現在一家三口通常待在展場靠牆處，可以看到企鵝爸爸彎著腰，似乎是在跟兒子分享悄悄話。同時館方也表示，最近是企鵝們的繁殖季，館內到處到都是動物們散發出的粉紅泡泡，而小山陀就是企鵝夫婦們愛情結晶的象徵，如果最近有機會來到海生館，不妨找找看小山陀可愛的身影。