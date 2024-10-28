鸚鵡妹妹學「砰砰裝死」困惑歪頭　哥哥在身後「狂滾示範」

▲金頭凱克鸚鵡小雨學「砰砰裝死」，哥哥在背後瘋狂翻滾。（圖／翻攝自Ｘ@マヨさん）

記者賈沐蓉／綜合報導

好一招隔山打鳥啊！日本金凱克鸚鵡小雨（あめちゃん）最近在學「砰砰裝死」，然而牠全程歪頭困惑看著馬麻，倒是背景的哥哥小露（つゆちゃん）聽到指令倒地滾了好幾圈，不知道「裝死」了幾次，搞笑的場面吸引超過733萬人觀看。

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▲哥哥：我滾 ～我再滾～～（圖／翻攝自Ｘ@マヨさん）

根據飼主在X平台上分享的影片，馬麻對小雨喊出「碰碰」指令，再加上手槍的手勢，但妹妹卻從頭到尾歪著頭，似乎對馬麻的怪異行為感到疑惑，而背景的哥哥小露聽到聲音就立刻翻了好幾圈，直到滾出鏡頭都沒有停下。兩鳥的反差也讓馬麻在貼文中笑稱，「原本想分享教妹妹10分鐘的成果，結果背景超熱鬧」。

在後來的第二次練習中，飼主無奈發文「練習的第二天，我實在太沒動力了...」，而影片中訓練主角也從小雨變成了小露，敬業的哥哥每聽到一聲「砰」就會配合的滾一圈，妹妹還是從頭到尾都在旁邊當觀眾。不過後來小雨還是學會了，只不過牠聽到槍聲時只會意思意思歪一下身體。兄妹倆的巨大反差也逗樂了大批網友，紛紛在底下留言「妹妹完全狀況外」、「後面死好幾回了」、「這是一條硬漢子，就是寧死不屈」。

▲妹妹：這也算裝死了吧？（圖／翻攝自Ｘ@マヨさん）