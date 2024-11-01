一開車門見樹懶打招呼　倒掛方向盤想「搭便車」吸140萬觀看

▲樹懶吊掛在汽車方向盤上。（圖／翻攝自TikTok／cantorbrunofarkas）

記者賈沐蓉／綜合報導

巴西車主準備開車出門時，看到一隻野生樹懶正倒掛在方向盤上，讓他覺得驚訝又好笑，他拍下這位毛茸茸的客人光臨，便在旁人幫助下順利將樹懶送回棲地。這段影片分享到網路上，吸引將近140萬人次觀看。

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▲車主一開車門，就看到樹懶跟他打招呼。（圖／翻攝自TikTok／cantorbrunofarkas）

綜合外媒報導，當天車主安東尼奧·路易斯·拉吉 (Antônio Luiz Laghi)打算開車去看醫生，結果發現一隻樹懶佔據了他的駕駛座。這位「新駕駛」正倒掛在方向盤上，似乎想「搭便車」，看到車主出現後也絲毫不怕生，甚至連動都懶得動。事後安東尼奧的兒子表示，前一晚父親把車窗打開透氣，但沒想到會吸引小動物造訪。

@cantorbrunofarkas A Preguicinha só queria uma carona pro centro! Kkkkkkk ♬ som original - cantorbrunofarkas

安東尼奧住在叢林附近，於是在社區警衛的幫助下，順利將這隻樹懶送回家。他將這段影片上傳至TikTok，並配文「樹懶也想搭便車去市區！」，網友留言「臉好可愛」、「樹懶說：去森林吧！」、「醫生，因為樹懶，今天我來不了」。

▲樹懶最後順利回家了。（圖／翻攝自TikTok／cantorbrunofarkas）