柴柴合照「厚鬆餅堡」一臉厭世　奴才笑：最近麥當勞員工表情

▲這位麥當勞員工對於鬆餅堡一臉倦怠。（圖／有點毛毛的／粉專吃貨娘娘的北爛日常生活投稿）



記者李依融／採訪報導

麥當勞早餐厚鬆餅堡搶翻天，黑柴「娘娘」這天扮成麥當勞員工，坐在鬆餅堡前一臉厭世，爸爸笑說，「這大概就是麥當勞員工這幾天聽到『鬆餅堡』的表情。」

粉專「吃貨娘娘的北爛日常生活」在ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」投稿，只見娘娘穿著麥當勞圍兜，頭戴頭盔還附有麥克風，而牠的面前擺了最新的早餐豬肉蛋厚鬆餅堡、玉米濃湯、薯餅和辣味麥克雞塊，然而美食當前，娘娘的表情卻十分厭世，讓爸爸笑說，「這大概是這幾天麥當勞員工聽到鬆餅堡的表情」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲娘娘拍照超專業，一下就換上笑容。（圖／有點毛毛的／粉專吃貨娘娘的北爛日常生活投稿）

爸爸表示，因為很想嘗鮮，開賣第一天一早5點就去排隊，等了30分鐘才拿到鬆餅堡，回家就趕快找娘娘來拍照，所以娘娘才會是一臉「沒睡飽」的表情，「牠一早被挖起來應該有點傻眼」。不過聰明的娘娘早就是Cosplay高手，聽得懂「笑嘻嘻」，加上肉條誘惑，很快就換上笑臉。

娘娘經常跟爸爸一起玩變裝遊戲，曾在萬聖節時扮過「殭屍」，上一次麥當勞推出七龍珠紙袋時，娘娘也第一時間換造型，超有「儀式感」的生活讓娘娘和爸爸的生活充滿樂趣。爸爸也經常在粉專「吃貨娘娘的北爛日常生活」分享與寶貝的有趣日常，歡迎大家追蹤。

▲娘娘的七龍珠裝扮。（圖／有點毛毛的／粉專吃貨娘娘的北爛日常生活投稿）

▲美人魚娘娘。（圖／有點毛毛的／粉專吃貨娘娘的北爛日常生活投稿）

▲娘娘：代替月亮懲罰你。（圖／有點毛毛的／粉專吃貨娘娘的北爛日常生活投稿）

▲娘娘出外景超繽紛。（圖／有點毛毛的／粉專吃貨娘娘的北爛日常生活投稿）