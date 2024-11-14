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「天外飛龜」砸碎擋風玻璃駕駛嚇壞　網友：誰亂丟道具啊！

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記者李依融／綜合報導

美國駕駛Lori Hall-Allen在佛羅里達州開車，突然一聲巨響，他的擋風玻璃被砸裂了，起初他以為是遭到槍擊，後來才發現是一隻烏龜飛來，不偏不倚砸中他的車。

Lori Hall-Allen表示，他先是聽到一個巨大的聲響，感覺到車子晃動，「一開始我以為我們被開槍，當我慢慢睜開眼睛，就看到一隻烏龜卡在我的擋風玻璃，而玻璃都裂開了。」Lori Hall-Allen說，這隻烏龜疑似是想穿越馬路，卻被前車的車輪撞到，朝著他的車彈射，令人意外且慶幸的是，這隻烏龜毫髮無傷，還探出頭似乎不知道發生什麼事。

後來烏龜被野生動物救援組織成員Linda Christian帶走，經過評估確認烏龜沒事，龜殼也沒有損傷，經過一段時間觀察便放回事故地點周邊的湖泊，而這隻烏龜也急著想要回家。

網友看到擋風玻璃與烏龜的慘況，忍不住想到電玩遊戲「馬力歐賽車」的經典場景，紛紛表示「是誰丟的烏龜！」、「誰丟道具啊！」、「不知道會不會有超級星星」、「真的有馬利歐烏龜啊？！」。也有網友說，這下請保險應該也不太容易，「喂保險公司，我剛剛被烏龜撞了」、「保險公司：你在池塘裡開車？」。

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車被烏龜撞。（圖／翻攝自Tiktok@oritachaquitabonita）

▲烏龜砸碎玻璃嚇壞駕駛。（圖／翻攝自Tiktok@oritachaquitabonita）

關鍵字： 烏龜

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