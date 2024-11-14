斑鳩媽媽天線上築巢「佛系育兒」　蛋滾鳥窩外完全不知

▲斑鳩媽媽天線築巢，孵蛋孵到蛋跑出巢外都沒發現。（圖／網友Ann Tin Huang 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

嘉義縣民雄鄉的網友Ann意外發現，路邊天線上有隻斑鳩媽媽正在孵蛋，但竟然沒注意到親生的蛋已經掉出巢外，讓她忍不住拍下糊塗斑鳩媽媽「佛系育兒」實況，上傳到臉書社團「路上觀察學院」，引發網友熱烈討論。

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▲斑鳩媽媽在纏繞捲起的電線上築巢，掉出來的蛋也因此才沒有摔落。（圖／網友Ann Tin Huang 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Ann分享的照片中能看到，斑鳩媽媽在天線上用樹枝乾草等材料築了一個巢，並坐在巢內專心孵蛋，然而有顆蛋不知為何滾出了巢外，剛好卡在附近纏繞捲起的電線上，才免於粉身碎骨的命運。目前這隻斑鳩媽媽已經待在這裡兩個禮拜，最近甚至還生下了第二顆蛋。

▲斑鳩媽媽在「電線鳥窩」中過得很自在，甚至還生了第二顆蛋。（圖／網友Ann Tin Huang 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

隨後Ann將這張照片分享至路上觀察學院，並再配文中幽默的提醒斑鳩「鳥媽媽您的寶寶掉出去了！」。這張斑鳩媽媽「佛系孵蛋」的照片也娛樂了許多網友，紛紛評論「母嬰不同室」、「鳥媽：這個我不要，丟掉」、「隨便鳩超隨便 」，也有了解鳥類習性的網友解釋「鳥媽媽知道那顆是壞蛋，孵了沒有用，所以才會從鳥巢推出來」。

▲斑鳩媽媽坐在巢內，蛋卻在巢外。（圖／網友Ann Tin Huang 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台灣常見的斑鳩共有三種，分別是紅鳩、金背鳩與朱頸斑鳩，主要以植物種子、穀物或嫩芽為食，由於外型接近鴿子，經常有人混淆兩者。斑鳩是非常融入都市生活的鳥類，經常出現在馬路或公園綠地，因為其「獨特」的築巢技術獲得了「隨便鳩」的稱號，不乏有利用人類的花盆、拖把來生蛋育雛的例子。

▲斑鳩媽媽：這個巢已經算有誠意了啦！（圖／網友Ann Tin Huang 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）