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窗台變「斑鳩公寓」6年都有住戶　現任租客澎毛威嚇即將離巢

記者賈沐蓉／採訪報導

網友境玲家的窗台上經常會有「斑鳩租客」入住，前後持續長達6年，這些房客通常都是來生小孩的斑鳩夫婦，目前這個小角落已經養大了十幾隻斑鳩寶寶。最近，這窩小斑鳩挺過了康芮颱風，已經長到即將離巢的年紀。

▲窗台變「斑鳩公寓」6年都有住戶　現任租客澎毛威嚇即將離巢。（圖／網友境玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲窗台的空鳥巢變成「斑鳩公寓」，6年來養大了十幾隻斑鳩寶寶。（圖／網友境玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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根據境玲在Threads分享的貼文，可以看到小斑鳩們挺胸、澎起羽毛，威嚇著打開陽台窗戶的屋主，圓滾滾的模樣看起來十分可愛。另一隻小斑鳩則試圖張開翅膀，似乎想趕快逃開。平時鳥爸媽會輪流照顧搶食的寶寶，先前康芮颱風來襲時，媽媽還用肉身為孩子擋風遮雨。觀察這些「新室友」的育兒日常也成為屋主日常生活的一部分。

▲窗台變「斑鳩公寓」6年都有住戶　現任租客澎毛威嚇即將離巢。（圖／網友境玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲新入住斑的鳩媽媽順利生下兩顆蛋。（圖／網友境玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲窗台變「斑鳩公寓」6年都有住戶　現任租客澎毛威嚇即將離巢。（圖／網友境玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲颱風期間，斑鳩媽媽用肉身替孩子遮雨。（圖／網友境玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

境玲先前在接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，最初是在2018年，有斑鳩飛到她家的陽台花盆中築巢生蛋，沒想到留下的空鳥窩成了「斑鳩公寓」，每年都會吸引兩三對斑鳩夫婦入住。境玲表示，「房客們」的存在並沒有對生活造成太大影響，只是「鳥便便有一點臭」。目前這窩斑鳩寶寶已經長出豐滿的羽毛，境玲猜測「應該這幾天就會離巢」。

▲窗台變「斑鳩公寓」6年都有住戶　現任租客澎毛威嚇即將離巢。（圖／網友境玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲斑鳩寶寶們順利出生，此時的羽毛還很稀疏。（圖／網友境玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

屋主將「斑鳩公寓」的日常分享至Threads後，立刻吸引許多網友關注，紛紛湧入留言區留言「謝謝提供住宿場地」、「好『胸』的寶寶，爸媽照顧得很好欸」、「妳看著牠們長大的，就像大家長一樣」。還有網友曬出自家的「鳥租客」照片分享「我家去年也陸續迎接三組鳩寶新生兒」。

▲窗台變「斑鳩公寓」6年都有住戶　現任租客澎毛威嚇即將離巢。（圖／網友境玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲斑鳩寶寶：我們快要搬走啦，謝謝房東！（圖／網友境玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 斑鳩寶寶窗台可愛鳥類

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