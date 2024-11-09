車庫門打開驚見「龜殼花」　盤據雜物堆舉頭警戒嚇壞屋主！

▲車庫門打開發現不速之客「龜殼花」，盤據成一團仰頭威嚇。（圖／王小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

住在新北市三峽區的王小姐進入家中車庫時，意外發現一隻「龜殼花」闖入。當時這隻蛇已經昂起頭，呈現警戒狀態，嚇得王小姐立刻打電話尋求專業協助，最終成功將這位「不速之客」請出家門。

根據王小姐分享的照片，可見龜殼花盤據在車庫一角的雜物堆，頭部高高揚起，隨時警覺周圍環境。王小姐在接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，他們家住在山區，龜殼花可能是不小心闖入。當時車庫附近「有貓來回走動」，龜殼花可能因此感到威脅，才一直保持警戒。隨後她撥打了1999通報，這隻蛇迅速被專業人員用蛇夾抓住，並安全地移入捕蛇籠內。

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▲龜殼花被捕蛇人士抓住，安全移入籠中帶走。（圖／王小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

龜殼花是低海拔山區的常見蛇類，是台灣俗稱的六大毒蛇之一，雖然已從原本的保育類調整為一般類野生動物，但隨意捕殺仍會違反《野生動物保護法》，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，而王小姐也呼籲讀者「希望大家看到蛇不要想打死牠，交給專業處理」。

▲龜殼花：大家不可以隨便打我們喔～（圖／翻攝自國家自然公園管理處）