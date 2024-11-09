雲豹「下雨天甩水」差點踩空！　急忙退回原地：今天不宜出門~

▲下雨天跳台濕滑，連雲豹都會不小心滑倒。（圖／翻攝自Facebook／Yokohama Zoological Gardens Zoorasia）

記者賈沐蓉／綜合報導

下雨天時，日本橫濱動物園（Zoorasia）的一隻雲豹試圖將身上的水珠甩掉，卻不慎腳滑踩空，差點從展場的跳台上摔下。牠似乎覺得今天的路況不適合出門，於是默默地退回原位。這段有趣的畫面被飼育員拍下並分享到動物園官網，吸引了許多網友的關注。

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根據園方在官網分享的影片，可以看見雲豹準備從濕滑的跳台走到地面，還不忘抖抖身體，將皮毛上多於的水滴甩掉，沒想到前腳一不小心踩空滑倒，整隻豹差點掉下去，幸好牠迅速找回平衡，還轉頭看了旁邊的飼育員一眼，眼神彷彿在說「你都看到了嘛？」呆萌的模樣看起來就像隻大貓咪。

▲雲豹：剛剛什麼都沒發生啦！（圖／翻攝自Facebook／Yokohama Zoological Gardens Zoorasia）

最後這隻雲豹決定放棄前進，於是又默默的退回原位，而平時的牠也非常可愛，午睡時經常讓白色的肚皮出來「見客」，牠不小心滑倒的影片也都被旁邊的飼育員拍下，並分享到動物園的臉書粉專。園方還幽默的在配文中提醒「天氣潮濕，請小心腳步」，網友也紛紛在留言區評論「危險，小心滑倒！！」、「雲豹：你沒看到，對吧…」、「牠的臉好漂亮」。

▲睡午覺時讓白色肚皮出來「見客」的雲豹。（圖／翻攝自Facebook／Yokohama Zoological Gardens Zoorasia）