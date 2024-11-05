柴柴聽到家人說「要去公園玩」　難掩開心爽臉「嘴角瘋狂上揚」

▲柴柴聽到家人在討論要去公園玩的事，開心表情藏都藏不住。（圖／翻攝自X／momonosekaiii）
記者賈沐蓉／綜合報導
日本有一隻名叫小桃（もも）的柴犬，在聽到主人在跟其他家庭成員討論「要不要去公園玩」時，難掩內心的喜悅，嘴角開始瘋狂上揚，露出了非常愉快的表情，這張「暗爽臉」也被飼主拍下，並分享到網路上，至今吸引超過200萬人觀看。
公園ハシゴしようか話し合ってる家族の会話を期待して聞いちゃってる犬 pic.twitter.com/pOVyBqSioh— 柴犬·͜·♡もも (@momonosekaiii) October 13, 2024[廣告]請繼續往下閱讀...
根據飼主在小桃粉絲專頁的分享，可以看到正在搭車的牠嘴角上揚，眼睛瞄向一旁，似乎是在思考等會要怎麼大玩特玩。平時的牠也是隻「戲精狗」，當發現自己心愛的娃娃們全被拿去洗時，就會擺出一個極度悲傷的背影，就算是去最愛的公園玩，見到裡面有太多狗時，也會「川劇變臉」，原本笑嘻嘻的表情瞬間變得不情不願。
▲小桃發現娃娃全被拿去洗，擺出一個超級悲傷的背影。（圖／翻攝自X／momonosekaiii）
▲小桃：好欸！去公園～（圖／翻攝自X／momonosekaiii）
▲小桃：蛤，好多狗喔，可以不要下車嗎......（圖／翻攝自X／momonosekaiii）
飼主平時也非常寵小桃，只要自己休假，就會盡量帶愛犬出門玩耍，而小桃的「散步暗爽臉」也被主人分享至X平台，逗樂許多網友，不少人也在留言區評論「真的很期待呢～」、「牠的耳朵跟嘴巴都在笑」、「常出去玩的狗狗」。
▲小桃：主人還是愛我的！（圖／翻攝自X／momonosekaiii）
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