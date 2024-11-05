柴柴聽到家人說「要去公園玩」　難掩開心爽臉「嘴角瘋狂上揚」

▲柴柴聽到家人在討論要去公園玩的事，開心表情藏都藏不住。（圖／翻攝自X／momonosekaiii）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本有一隻名叫小桃（もも）的柴犬，在聽到主人在跟其他家庭成員討論「要不要去公園玩」時，難掩內心的喜悅，嘴角開始瘋狂上揚，露出了非常愉快的表情，這張「暗爽臉」也被飼主拍下，並分享到網路上，至今吸引超過200萬人觀看。

根據飼主在小桃粉絲專頁的分享，可以看到正在搭車的牠嘴角上揚，眼睛瞄向一旁，似乎是在思考等會要怎麼大玩特玩。平時的牠也是隻「戲精狗」，當發現自己心愛的娃娃們全被拿去洗時，就會擺出一個極度悲傷的背影，就算是去最愛的公園玩，見到裡面有太多狗時，也會「川劇變臉」，原本笑嘻嘻的表情瞬間變得不情不願。

▲小桃發現娃娃全被拿去洗，擺出一個超級悲傷的背影。（圖／翻攝自X／momonosekaiii）

▲小桃：好欸！去公園～（圖／翻攝自X／momonosekaiii）



▲小桃：蛤，好多狗喔，可以不要下車嗎......（圖／翻攝自X／momonosekaiii）

飼主平時也非常寵小桃，只要自己休假，就會盡量帶愛犬出門玩耍，而小桃的「散步暗爽臉」也被主人分享至X平台，逗樂許多網友，不少人也在留言區評論「真的很期待呢～」、「牠的耳朵跟嘴巴都在笑」、「常出去玩的狗狗」。

▲小桃：主人還是愛我的！（圖／翻攝自X／momonosekaiii）