小貓熊寶寶玩「飛撲遊戲」　抓飼育員手掌「拍拍」為學爬樹做準備

▲小貓熊寶寶和玩飼育員玩飛撲遊戲，玩耍之於還有益身體成長。（圖／翻攝自Facebook／Sunset Zoo）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國有隻4個月大的小貓熊寶寶蘇尼莎(Sunisa)與飼育員玩「飛撲遊戲」在臉書上暴紅，片中飼育員不停動著手指，吸引小貓熊的注意，而蘇尼莎也一次次的撲向飼育員的手，可愛的模樣吸引了超過84萬人次觀看。不過，飼育員這麼做並不只是為了好玩，同時也是訓練小貓熊身體能力的一種方式。

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根據夕陽動物園（Sunset Zoo）在官網上分享的影片，可以看到蘇尼莎好奇的盯著飼育員的手掌，最後實在受不了的撲去抓，還用毛茸茸的爪子拍了拍剛剛「捕獲」的「獵物」，似乎是在試探它的觸感。園方貼心地在配文中告訴觀眾，這個「飛撲遊戲」對小貓熊寶寶而言是很有趣的娛樂，同時也可以「建立牠們的平衡與身體協調能力」。

▲蘇尼莎：這個觸感好特殊噢～（圖／翻攝自Facebook／Sunset Zoo）

今年7月出生的蘇尼莎是隻活潑好動的小貓熊，父母分別是園內另外兩隻小貓熊魯發（Loofah）與西蒙娜（Simone），由於出生後媽媽未開始育兒，於是改由園方接手撫養，目前正在飼育員的監護下學習爬樹攀岩，因此「飛撲遊戲」對牠的成長非常有幫助，蘇尼莎玩耍的可愛畫面也吸引大批網友在留言區評論，「這是世界上最可愛的東西！」、「看看牠大大的飛撲！」、「可愛，想養」。

▲蘇尼莎：我要變成爬樹高手！（圖／翻攝自Facebook／Sunset Zoo）