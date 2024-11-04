虎牌以前「真的有老虎」！　公司池塘喝水「拍雜誌」長大送動物園

▲日本知名保溫瓶品牌「虎牌」，55年前曾經養過老虎。（圖／翻攝自X／タイガー魔法瓶）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本知名保溫瓶品牌「虎牌」55年前竟然真的「有老虎」！當年公司特地從國外引進了一隻剛出生的母老虎寶寶，這隻老虎甚至還曾參與商品型錄的拍攝。如今，這段歷史成了員工之間的趣談。該事件經外媒報導後引發眾多網友關注，甚至虎牌公司也在官方的X平台上發文，證實此事的真實性。

根據外媒報導，虎牌公司1969年10月從馬來西亞引進了一隻剛出生的母老虎寶寶哈尼（ハニー），並在大阪總公司內飼養。當時哈尼人氣超高，不僅參與公司商品型錄拍攝，還曾與品牌創始人菊池武範合影，甚至登上過電視與雜誌。如今公司內不少員工都曾聽前輩提及「公司以前養過老虎」的傳聞，多數人以為只是玩笑話，沒想到竟然是真實的。

▲當時的哈尼也在公司的商品型錄中擔任模特兒。（圖／翻攝自X／タイガー魔法瓶）

▲從大阪總公司池塘喝水的哈尼。（圖／翻攝自X／タイガー魔法瓶）

哈尼並未在虎牌總部待太久，11個月大時便被送至當時的寶塚動物園飼養，有些懷念哈尼的員工，還會特地到動物園探望牠。虎牌公司的X平台帳號也發布了一張哈尼與創始人的合照，並寫道「剛入職時就聽過前輩講過這件事，同樣感到非常震驚。」驚訝的網友們紛紛在留言區評論，「好，好厲害…」、「看起來像貓咪呢」、「『最近怎麼都沒看到某某員工』」。

▲哈尼與公司創始人一起合照，看起來就像隻大貓咪。（圖／翻攝自X／タイガー魔法瓶）