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侏儒抹香鯨寶寶擱淺淡水河掙扎亡　媽媽持續試著游上岸也受困

記者賈沐蓉／採訪報導

新北市淡水河口一對侏儒抹香鯨母子擱淺，寶寶在淺灘掙扎，媽媽不管海水退潮仍嘗試往岸上游，雖然海巡人員趕到救援，但過程中寶寶仍不幸離世，最後媽媽藉由繩索與人力的協助下，轉向返回大海。整個救援過程也被網友上傳至社群平台，引來多人關注。

▲侏儒抹香鯨「母帶子」擱淺淡水河　「翻滾掙扎」海巡出動救援。（圖／網友橘子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲侏儒抹香鯨母子在淡水河口擱淺，受困淺灘無法動彈。（圖／網友橘子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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網友陳先生3日下午在淡水河自行車步道騎車時，發現一大一小的鯨豚在岸邊擱淺，另一位網友橘子拍攝的影片中，也能看到鯨豚在淺水中掙扎的身影。海巡署淡水第二漁港安檢所派出人員得知消息後趕來救援，然而經過一個小時的努力，海水退潮露出的泥灘地也增加了救援難度，期間鯨寶寶不幸死亡，而媽媽仍一直嘗試游到岸上。最終海巡人員運用繩索並結合人力協助，成功護送侏儒抹香鯨媽媽轉向，順利回到大海。

▲侏儒抹香鯨在淺水中掙扎，但仍無法自行脫困。（圖／網友橘子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲侏儒抹香鯨「母帶子」擱淺淡水河　「翻滾掙扎」海巡出動救援。（圖／網友陳先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲海巡人員用繩索與人員協助，把鯨媽媽運送回水中。（圖／網友陳先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

海巡北部分署第八案巡隊行政科員接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，目前鯨魚寶寶的屍體已經由中華鯨豚協會帶回研究。抹香鯨們擱淺與救援的過程也被網友們拍下，並上傳至Threads，當下許多網友也紛紛在留言區留言，提醒網友趕快通知海巡。

《ETtoday寵物雲》提醒，發現擱淺鯨豚時可以撥打海巡署的118專線，或是連絡中華鯨豚協會0928-539-977尋求幫助，切勿任意干擾。

▲侏儒抹香鯨「母帶子」擱淺淡水河　「翻滾掙扎」海巡出動救援。（圖／網友陳先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲遠處的海巡正在努力救援鯨豚。（圖／網友陳先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 侏儒抹香鯨擱淺淡水鯨豚

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