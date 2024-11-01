康芮吹來一隻龜！他想當寵物　網認出是保育類「柴棺龜」

▲颱風天柴棺龜現身新北市土城，幸運備好心人救下。（圖／紅茶巴士中央店王先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

康芮颱風侵台期間，新北市土城區一家紅茶店門口出現了一隻柴棺龜，店員王先生見狀便將牠救起。起初王先生以為這是別人走失的寵物，便將烏龜的照片放上臉書社團詢問品種，隨即有網友認出這是一級保育類動物，王先生便趕緊聯絡新北市動保處，將這位稀客送交專業單位。

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▲柴棺龜被發現很有活力。（圖／紅茶巴士中央店王先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

王先生在紅茶店門口發現這隻迷路的烏龜，當時隔壁鄰居以為是鱉，還用掃把戳，王先生隨即將受驚的烏龜帶回店內安置，並準備了火龍果和水盆給牠使用。這隻烏龜一直縮在殼裡，但除了外殼上有舊傷之外，身上並無新傷，後來王先生將迷途龜的照片上傳網路，經網友提醒才驚覺這是一級保育類動物「柴棺龜」。

▲柴棺龜背上的舊傷，但幸運的是身上沒有其他傷口。（圖／紅茶巴士中央店王先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴棺龜屬於保育類動物，不能隨意飼養。（圖／紅茶巴士中央店王先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

由於野生動物食性與健康狀況不明，不適合隨意餵養，在網友的建議下，王先生移除食物並撥打1959連絡動保處，目前這隻柴棺龜已經由新北市動保處接手。這場颱風天的奇遇也吸引許多網友在貼文底下留言，「感謝您拯救可愛的柴柴」、「這隻柴棺經過千險萬難才到你店門口，真的命大」也有人好奇柴棺龜是怎麼跑到市區的，王先生則猜測「會不會是從旁邊的大排水溝沖上來的」。

▲新北市動保處人員來檢查柴棺龜的狀況。（圖／紅茶巴士中央店王先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲新北市動保處柴棺龜帶走接手照顧。（圖／紅茶巴士中央店王先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

柴棺龜屬於半水棲淡水龜，偏好在山區盆地水流緩慢，且水生植物生長茂密之溝渠、淺水域、草澤或河谷附近等環境，偶而於陸域環境活動。牠屬於雜食性動物，除了蝦蟹、水生昆蟲、魚，也吃青菜和水果等。由於棲地與人類活動區高度重疊，目前野外族群量稀少，被列為一級保育類動物。同時《ETtoday寵物雲》也建議您，如果發現需要幫助的野生動物，可以暫時以打洞紙箱安置，不要任意餵食，並盡快連絡救傷單位。

▲柴棺龜：謝謝幫助我的大家！（圖／紅茶巴士中央店王先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）