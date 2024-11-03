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家中黏鼠板黏到「白頭翁」！屋主忙解救　牠全程不動「乖乖等」

▲家中黏鼠板黏到「白頭翁」！屋主忙解救　牠全程不動「乖乖等」。（圖／網友a.day.in.whos.life提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原本在陽台放黏鼠板打算抓老鼠，卻意外抓到白頭翁。（圖／網友a.day.in.whos.life提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

近日，網友豆子家中的黏鼠板意外捕捉到一隻白頭翁，這塊黏鼠板原本是放在陽台角落用來捕鼠的，沒想到卻誤抓了一隻路過的野鳥。豆子小姐隨即展開救援，幫助這位「受害者」脫困，這隻白頭翁沒有掙扎，反而乖乖配合她的行動。事後豆子將整個過程分享到社群平台上，吸引不少網友關注。

▲家中黏鼠板黏到「白頭翁」！屋主忙解救　牠全程不動「乖乖等」。（圖／網友a.day.in.whos.life提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲白頭翁：來人啊！！救鳥了！！（圖／網友a.day.in.whos.life提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

豆子接受《ETtoday寵物雲》採訪表示，家中陽台經常有老鼠出沒，因此媽媽在角落放置黏鼠板用以捕鼠，卻無意間讓白頭翁誤入陷阱。她在上網查詢資料，開始用沙拉油跟麵粉開啟「黏鼠板大作戰」，途中這隻受困的鳥兒似乎知道人類正在幫忙，於是沒任何掙扎，乖乖配合網友的動作，經過1小時的努力後，白頭翁終於成功脫困。

▲家中黏鼠板黏到「白頭翁」！屋主忙解救　牠全程不動「乖乖等」。（圖／網友a.day.in.whos.life提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲經過1個多小時的奮鬥，終於靠著沙拉油將白頭翁從黏鼠板上取下。（圖／網友a.day.in.whos.life提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家中黏鼠板黏到「白頭翁」！屋主忙解救　牠全程不動「乖乖等」。（圖／網友a.day.in.whos.life提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白頭翁身上裹了許多麵粉，幫忙去除黏鼠板的黏膠。（圖／網友a.day.in.whos.life提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最後豆子小姐餵了一些稀釋的電解水給白頭翁，並讓牠自行飛走，媽媽也決定將陽台的黏鼠板收起。之後她將整個事件分享到Threads，吸引許多關注，有人表示「謝謝您愛護鳥兒」或戲稱整件事為「黏鼠老翁」，也有人建議她，將鳥兒交給專業救傷單位處理，「因為即使脫困了，使用了沙拉油很可能會使鳥類失溫，或是其他二次的傷害」。

同時《ETtoday寵物雲》也建議您，如果遇到動物受困黏鼠板的情況，可以先用紙類將周圍的黏膠部份蓋住，再盡快送至專業救傷單位。

▲家中黏鼠板黏到「白頭翁」！屋主忙解救　牠全程不動「乖乖等」。（圖／網友a.day.in.whos.life提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白頭翁：謝謝幫助我的大家～（圖／網友a.day.in.whos.life提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

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關鍵字： 黏鼠板白頭翁救援網友脫困

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