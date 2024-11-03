颱風後滿地枝葉！寵物鹿開心「大吃把費」　平時咬不到現在隨便啃

▲颱風過後，地上出現許多被暴風吹落折斷的枝葉，變成了寵物鹿的大餐。（圖／鹿平麻麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

康芮颱風離境後，梅花鹿「鹿平」意外享用了一頓「大餐」。由於颱風帶來的強風大雨，許多樹木的枝幹被吹倒，平時吃不到的樹葉如今散落在地，成為了鹿平的「自助餐」。在室內待了好一陣子的鹿平，終於可以外出透氣，也開始享受這場「樹葉Buffet」。鹿平麻麻也將整個過程分享到網路上，逗樂了不少網友。

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▲晚上出來散步的鹿平，正在開心得享用難得的樹葉大餐。（圖／鹿平麻麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鹿平：這裡好多好吃的！（圖／鹿平麻麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據鹿平粉絲專頁的貼文，可以發現颱風過後，地上滿是倒下或吹落的樹枝和樹葉，成了天然的「樹葉自助餐」。晚上散步時，鹿平開始大嚼樹葉，旁邊的把拔還手持手電筒為牠照明，懷裡還抱著家中另一隻喜樂蒂。鹿平一路邊走邊吃，吃了好一段時間十分開心。鹿平的主人媽媽還與網友分享，鹿平會挑選自己愛吃的樹葉，特別偏愛榕樹、楓樹和茄冬。

▲鹿平：這個好吃嘛？（圖／鹿平麻麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鹿平正待在一堆散落的枝葉前，似乎是在思考好不好吃。（圖／鹿平麻麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在大快朵頤後，鹿平乖乖地跟著爸媽回家。這段「鹿平大餐」的趣事被媽媽分享到鹿平的Threads粉專上，引來許多網友熱烈討論。有網友幽默地稱「謝謝清道鹿」，還有人說「以後颱風過後要讓草食動物出動清理」、「鹿平專案大餐」，甚至有人提議「可以扛幾顆回家給他慢慢吃？」而鹿平媽媽也表示，她以前確實這樣做過多次。

▲鹿平：難得可以吃這麼多好吃的樹葉！（圖／鹿平麻麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）